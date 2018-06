Es sind moderne Zeiten, in denen wir leben. Inzwischen können Videospiel-Entwickler sogar Wünsche wie »Einmal Royale mit Käse, bitte!« erfüllen, so geschehen bei Valve. Zur Erklärung: Für Besitzer des Battle Pass von Dota 2 steht ab sofort der neue Battle-Royale-Modus »The Underhollow« zur Verfügung, bei dem wir auf der Suche nach feinen Käsesorten tief in ein Labyrinth voller Monster und anderer Spieler eindringen. Valve beschreibt das Gameplay von Dota 2: The Underhollow auf Steam wie folgt:

"Schließt euch mit zwei Freunden oder zufälligen Mitspielern zusammen und bahnt euch euren Weg durch dieses Labyrinth voller monströser Horden und fieser Fallen. Arbeitet zusammen, um die anderen sieben Teams zu überleben und die Gruppe zu sein, die am Ende noch steht."

Battle-Royale-typisch verkleinert sich bei Dota 2: The Underhollow die Spielwelt, bis sich die Spielerteams am Ende nicht mehr aus dem Weg gehen können. Den Siegern winken Ruhm, Ehre und saftige Battle Points für Dota 2.

Wir müssen an dieser Stelle anerkennen: Die Jagd nach dem Käse ist eine geschickte Maßnahme der Entwickler, um den Spruch »Battle Royale mit Käse« zu forcieren. Wie ihr merkt, hat es bei uns funktioniert. Im Folgenden könnt ihr euch Gameplay von The Underhollow anschauen, aufgenommen von Youtube-User Dotes2.