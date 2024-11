Dragon Age: The Veilguard - Nostalgisches Easter Egg erinnert an die schlimmste Mission von Origins

Die Origins-Crew hatte es nicht immer leicht. Eigentlich nie.

Die Idee war ja nicht schlecht, nur die Umsetzung ... Erinnert ihr euch an das Nichts-Level aus Dragon Age: Origins? Der Abschnitt ist bis heute berüchtigt in der Community – weil viele ihn so fürchterlich fanden. Eine Mod namens »Skip the Fade« ist bis heute einer der beliebtesten Fan-Inhalte überhaupt für das Rollenspiel.

Dragon Age: The Veilguard witzelt mit einem Easter Egg über diese Geschichte, das nur diejenigen bemerken werden, die Origins gespielt haben. Keine Sorge, wir bleiben spoilerfrei.

Der Maus-Witz von Rook

Im Rahmen der persönlichen Quests eines Begleiters landet Rook in einer Traumwelt – und damit im Universum von Dragon Age natürlich im sogenannten Nichts. Rook muss dort jemanden befreien und wird gewarnt, dass bereits Wächter lauern. Daraufhin sagt der Spielcharakter:

Na toll, wie soll ich da vorbeikommen? Mich vielleicht in eine Maus verwandeln und durch Löcher schlüpfen? Gegen Riesenspinnen kämpfen?

Als staubtrockene Antwort kommt vom Begleiter zurück:

Nein, du sollst die Wächter aus dem Weg räumen!

Wer es ganz genau wissen will und nicht zimperlich mit kleinen Story-Spoilern ist:

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Der Dialog läuft im Rahmen von Lucanis' persönlicher Mission ab, sobald ihr in die Traumversion seines Gefängnisses zurückkehrt. Bosheit ist dabei an eurer Seite und führt euch zu Lucanis.

So war es damals: In Origins gerät der Held von Ferelden recht früh ins Nichts und muss sich dort zunächst komplett begleiterlos durchschlagen. Vor allem als Magier ist das stellenweise brutal schwer, da ihr leichte Beute für Gegner seid. Immerhin erhaltet ihr spezielle Fähigkeiten, unter anderem könnt ihr euch in eine Maus verwandeln und in dieser Form durch kleine Löcher krabbeln.

Nach und nach schaltete man vier Skills frei, die man nur in diesem Abschnitt benutzen konnte: Maus, Feuer, Geist und Golem.

Der Nichts-Abschnitt zieht sich ganz schön lange hin, wenn ihr nicht auswendig wisst, was ihr in welcher Reihenfolge erledigen müsst. Für viele war das eher frustrierend als spaßig – und die triste braungraue Umgebung half nicht wirklich weiter. Aber wie erwähnt gibt es ja längst eine Mod dafür, oder ihr haltet euch an Walkthroughs.

Auch wenn sich The Veilguard völlig anders anfühlt als die älteren Serienteile, steckt es doch voller kleiner Anspielungen auf seine Vorgänger. Lauscht zum Beispiel mal, was die Barden von Minrathous für Lieder spielen – vielleicht erkennt ihr die Melodie wieder!

Wie habt ihr das Nichts-Level in Erinnerung? War früher alles besser oder hat euch der Abschnitt schon damals genervt?