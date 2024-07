Dragon Age: The Veilguard - Ihr habt einem Hauptcharakter bestimmt schon zugehört, wie er mit seiner Hand knutscht

Aussehen, Volk, Klasse und natürlich auch die Stimme von Rook legt ihr selbst fest.

Dragon Age: The Veilguard hat die Stimmen der wichtigsten Charaktere enthüllt. Darunter sind einige Personen, die ihr sicherlich schon mal in anderen Rollen gehört habt – unter anderem, wenn ihr in Baldur’s Gate 3 Sex hattet.

Eine der vier möglichen englischen Stimmen für euren Dragon-Age-Hauptcharakter Rook hat darin nämlich sämtliche Sexszenen vertont. Und dazu laut eigener Aussage echt oft seine eigene Hand geküsst.

Faerûns Stimme der Erotik

Alex Jordan ist einer von vier Voice Actors, die Rooks Dialoge vertont haben. Ihr könnt euch im Charakter-Editor für eine der Stimmen entscheiden – und Jordan könnte euch bekannt vorkommen. Nicht nur wegen der Sexgeräusche in Baldur’s Gate 3, über die er hier im Clip spricht:

Link zum externen Inhalt

Jordan ist auch die Stimme von Mr. Hands in Cyberpunk 2077 und hatte gleich mehrere Sprechrollen in Warhammer 40.000: Darktide.

Die anderen drei möglichen englischen Vertonungen von Rook kennt ihr vielleicht ebenfalls schon aus anderen Spielen:

Erika Ishii: Ana Bray aus Destiny 2, Valkyrie aus Apex Legends, Captain Amy Fang aus CoD MW3. Bekannt auch aus Dimension 20 und Critical Role.

Ana Bray aus Destiny 2, Valkyrie aus Apex Legends, Captain Amy Fang aus CoD MW3. Bekannt auch aus Dimension 20 und Critical Role. Jeff Berg: Clyde Blackburn aus Battlefield 1, Bebe aus Persona 3 Reload.

Clyde Blackburn aus Battlefield 1, Bebe aus Persona 3 Reload. Bryony Corrigan: Estra Stir und Savora aus Baldur’s Gate 3, Virtue aus Good Omens.

Die deutschen Sprecherinnen und Sprecher sind bisher noch nicht enthüllt, aber schon die Vorgänger boten ebenfalls unterschiedliche deutsche Stimmen an – das wird bei The Veilguard sicherlich nicht anders sein. Andere Dinge werden sich aber ändern:

26:45 Maurice über Dragon Age 4: BioWare wird nie mehr wie früher - gewöhnt euch dran

Weitere (englische) Stimmen der Hauptfiguren sind:

Bellara : Jee Young Han

: Jee Young Han Davrin : Ike Amadi (Javik aus Mass Effect 3)

: Ike Amadi (Javik aus Mass Effect 3) Emmrich : Nick Boraine (Colonel Norris aus CoD MW 2019)

: Nick Boraine (Colonel Norris aus CoD MW 2019) Harding : Ali Hillis (Liara aus Mass Effect)

: Ali Hillis (Liara aus Mass Effect) Lucanis : Zach Mendez (Haxx aus Horizon Forbidden West)

: Zach Mendez (Haxx aus Horizon Forbidden West) Neve : Jessica Clark (Lilith aus True Blood)

: Jessica Clark (Lilith aus True Blood) Taash : Jin Maley (Ensign Esmar aus Star Trek: Picard)

: Jin Maley (Ensign Esmar aus Star Trek: Picard) Manfred das Skelett: Matthew Mercer (Minsc aus Baldur’s Gate 3, Ganondorf aus Legend of Zelda TotK, Cole Cassidy aus Overwatch, Gangplank aus League of Legends, DM von Critical Role)

Matthew Mercer (Minsc aus Baldur’s Gate 3, Ganondorf aus Legend of Zelda TotK, Cole Cassidy aus Overwatch, Gangplank aus League of Legends, DM von Critical Role) Varric : Brian Bloom (selbe Stimme wie bisher)

: Brian Bloom (selbe Stimme wie bisher) Solas: Gareth David-Lloyd (selbe Stimme wie bisher)

Die Vertonung von Spielen ist ein Thema, das immer wieder in unseren Kommentarsektionen hochkocht. Stellen wir also die alles entscheidende Frage: Spielt ihr bevorzugt mit englischer Vertonung, Englisch mit deutschen Untertiteln oder lieber immer auf Deutsch? Oder wechselt es vielleicht je nach Spiel? Schreibt es uns gern in die Kommentare.