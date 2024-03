Dragon's Dogma 2 hat keinen Koop-Modus, aber euren Freunden könnt ihr trotzdem begegnen

Dank der Vasallen müsst ihr auch ohne Koop nicht auf die Hilfe von Freunden verzichten.

In Dragon's Dogma 2 seid ihr in aller Regel nicht allein unterwegs. Denn das Open-World-Rollenspiel stellt euch immer mindestens einen Begleiter zur Seite. Euren treuen Vasallen oder eure treue Vasallin könnt ihr sogar komplett selbst erstellen!

Aber wie sieht es mit echten Mitspielern aus?

Gibt es Koop in Dragon's Dogma 2?

Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass ihr Dragon's Dogma 2 nicht gemeinsam mit anderen Leuten spielen könnt. Es gibt also weder einen Koop- noch Multiplayer-Modus. Allerdings heißt das trotzdem nicht, dass ihr komplett auf die Unterstützung eurer Freunde verzichten müsst.

12:57 Dragon's Dogma 2 - Vorschau-Video zum Open-World-Rollenspiel

Vasallen eurer Freunde anheuern

Ihr könnt die Geschichte von Dragon's Dogma 2 zwar nicht mit euren Freunden erleben, aber ihr könnt die Vasallen eurer Freunde anheuern. Insgesamt ist es in Dragon's Dogma 2 erlaubt, eine Gruppe aus bis zu vier Charakteren anzuführen. Bei den drei Begleitern handelt es sich in jedem Fall um selbst erstellte Figuren.

Eine Begleiter-Figur baut ihr dabei immer selbst. Das ist euer Hauptvasall, mit dem ihr durch die Lande zieht. Der Vasall bekommt eine Klasse und eine Persönlichkeit. Außerdem könnt ihr ihn ausrüsten und weiterentwickeln. Wenn ihr den Vasallen zudem dem Online-Netzwerk zur Verfügung stellt, kann auch jeder andere euren Vasallen in sein Spiel holen.

Vasallen erkennt ihr an der leuchtenden Handfläche.

So funktionieren die Vasallen in Dragons Dogma 2

In Dragons Dogma 2 existiert eine Art Zwischenwelt namens Rift, die andere Welten miteinander verbindet. Vasallen sind dazu in der Lage, diese Zwischenwelt zu durchqueren. So wird erklärt, wie ihr euch die Begleiter anderer Spielerinnen und Spieler ins Spiel holen könnt.

Allerdings bringt ein Vasall viel mehr als nur seine Fähigkeiten mit ins Spiel. Vasallen lernen in Dragon's Dogma 2 tatsächlich dazu und sammeln in anderen Welten neue Erfahrungen. Wenn ihr also einen Vasallen dabei habt, der in einer anderen Welt eine bestimmte Quest schon gemacht hat, kann dieser Vasall euch Tipps geben. Beispielsweise, wo ihr eine versteckte Truhe findet.

Vasallen können auch besondere Fähigkeiten mitbringen. Etwa Hintergrundinfos zu Kulturen. So können die Vasallen dann dabei helfen, Fremdsprachen zu übersetzen, die ihr selber nicht beherrscht. Natürlich kämpfen die Vasallen aber auch einfach an eurer Seite.

Die Vasallen sind also durchaus davon geprägt, aus welcher Welt sie stammen und von wem sie erstellt wurden. Damit wird ein wenig das Gefühl erzeugt, dass ihr mit anderen Personen durch die Gegend zieht und ihr könnt euch darüber austauschen, wie sich der Vasall eines Freundes in eurem Spiel geschlagen hat. Das macht Dragon's Dogma 2 auch ohne Koop zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis.