Dragon's Dogma 2 enthüllt zum Release-Termin auch gleich die neue Klasse und den Charakter-Editor

Mit euren Vasallen erkundet ihr Städte in der offenen Spielwelt.

Bei einem Showcase präsentierte Capcom neues Videomaterial zu Dragon's Dogma 2. Dabei waren zahlreiche neue Funktionen zu sehen, wie eine neue Klasse, beziehungsweise Laufbahn, für die ihr euch entscheiden könnt, der Charakter-Editor und ein neuer gigantischer Feind.

Die neuen Infos zu Dragon's Dogma 2

Release-Termin: Dragon's Dogma 2 soll offiziell am 22. März 2024 erscheinen. Damit bestätigt Capcom das im Vorfeld geleakte Veröffentlichungsdatum.

Neue Laufbahn: Die siebte wählbare Klasse für euren Erweckten ist der Illusionist. Dieser kämpft mit einem Rauchgefäß, das Illusionen heraufbeschwören kann.

So könnt ihr beispiellose eure Feinde verwirren, sodass sie einander bekämpfen oder ihr könnt eure Vasallen vorübergehend stärken.

Schaut euch den neuen Trailer zu Dragon's Dogma 2 an:

2:31 Dragon's Dogma 2: Capcom enthüllt zum Release-Datum auch den ersten richtigen Trailer

Neuer Gegner: Talos ist ein Gigant aus dem Meer, den ihr auf verschiedene Arten bekämpfen könnt. Fernkampfangriffe und Magie sind eine Möglichkeit. Capcom zeigt aber auch, wie ihr mithilfe von großen Vögeln in Schlagreichweite kommt.

Eine weitere Option ist der Sprung von einer Klippe direkt auf den Giganten, um wie in Shadow of the Colussus auf ihm herumzuklettern und ihn anzugreifen.

Mehr vom Charakter-Editor: Ein wenig mehr wurde auch vom Editor gezeigt. Hier dürft ihr nicht nur euren Charakter, sondern auch euren Hauptvasallen optisch anpassen.

Erste Hintergründe zur Geschichte: Als Erweckter findet ihr euch inmitten des Konfliktes zweier Nationen wieder: Vermund, das Menschen-Königreich und Bathtahl, das Reich der Biestren.

Das komplette Showcase könnt ihr euch in diesem YouTube-Video ansehen:

Die Lande, die mit euren Vasallen bereist, sollen eine Art Parallelwelt zum ersten Dragon's Dogma sein.

Vorbestellung und Editionen: Ihr könnt ab sofort Dragon's Dogma 2 für den PC via Steam, für die PS5 über den PlayStation Store und die Xbox Series X & S über den Microsoft Store vorbestellen.

Die Standard-Edition kostet auf den Konsolen 75 Euro und für den PC 65 Euro. Die Deluxe Edition kostet 85 Euro beziehungsweise 75 Euro.

Damit ist der Release von Dragon's Dogma 2 nun auch offiziell in greifbarer Nähe. Freut ihr euch bereits auf das Rollenspiel von Capcom? Werdet ihr es für eine der Plattformen vorbestellen? Seid ihr bereits vertraut mit beiden Vorgängern und habt deshalb besondere Wünsche an den neuen Teil? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.