Dragon's Dogma 2: Hardcore-Rollenspiel bekommt eine verflucht große Open World

Dragon's Dogma 2 wird deutlich größere Ausmaße annehmen als sein Vorgänger.

Zehn lange Jahre mussten Fans warten, doch endlich nimmt Dragon's Dogma 2 immer konkretere Züge an. Erst kürzlich veröffentlichte Capcom den ersten offiziellen Gameplay-Trailer und nun gab es noch einmal Nachschlag in Form von neuen Infos.

Anlässlich des hauseigenen Showcase-Events äußerte sich das Entwicklerteam auch zum Hardcore-Rollenspiel, das euch für sehr lange Zeit beschäftigen soll. Zumindest an der Open World dürfte dieses Vorhaben nicht scheitern, denn sie ist deutlich größer als noch in Dragon's Dogma 1.

Eine Open World voller KI-Bauern

Das Team rund um Director Hideaki Itsuno hat sogar eine konkrete Zahl in petto: Viermal so groß sei die Open World und man gebe sich alle Mühe, diese riesige Spielwiese mit genügend Inhalten und Charakteren zu füllen, damit Fans Spaß daran haben, sie zu erkunden.

Außerdem wurde der starke KI-Aspekt von Dragon's Dogma 2 gezeigt. Ihr könnt demnach im Spiel immer wieder Bauern anwerben, wobei Gehilfen es wohl besser trifft. Denn dank der erwähnten KI-Technologie sollen die NPCs euch in so ziemlich allen Rollen unterstützen. Sei es als Ressourcen-Sammler, der selbstständig durch die Open World streift, oder als Hilfe in den actionreichen Kämpfen. Das soll sogar so weit gehen, dass eure Gefolgschaft euch nach einem Gefecht mit einem High-Five abklatscht.

Zwei Charaktere werden bereits vorgestellt: Ulrika, eine Bogenschützin, and Nadinia, eine Hohepriesterin und zugleich Angehörige eines neuen Volkes, das optisch ein wenig an die Khajiit aus dem The-Elder-Scrolls-Universum erinnert. Es soll in der Welt von Dragon's Dogma aber noch zahlreiche weitere interessante Figuren geben, die nur darauf warten, von euch rekrutiert zu werden.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht indes weiterhin aus. Fans müssen sich also wohl noch etwas gedulden, bis sie endlich selbst Hand an das Spiel legen können. Aber wer bereits zehn Jahre gewartet hat, dürfte die kommenden Monate auch noch durchhalten!

Wie gefällt euch Dragon's Dogma 2 bislang? Seid ihr bereits große Fans des ersten Teils oder hattet ihr bislang keine Berührungspunkte mit der japanischen Rollenspielreihe? Solltet ihr den ersten Teil gespielt haben, was genau hat euch daran gefallen und was eher weniger? Hier sind unsere Rollenspiel-Experten aus der Community gefragt, also schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!