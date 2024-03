Dragon's Dogma 2 sahnt international Traumwertungen ab, hier einige Test-Stimmen

Da falten die Devs die Hände: Dragon's Dogma 2 räumt in den Tests richtig ab.

2024 ist das Jahr der Überraschungserfolge. Nach Palworld, Helldivers 2 und Enshrouded startet jetzt ein Action-Rollenspiel mit klaren Ecken und Kanten so richtig durch: Dragon's Dogma 2. Wo der Vorgänger noch lange als Liebhaber-Geheimtipp gehandelt wurde, zeigen die aktuellen Steamzahlen, dass auf Capcoms Rollenspiel sehr, sehr große Aufmerksamkeit liegt.

Und die ersten internationalen Tests und Wertungen bestätigen: Diese Aufmerksamkeit hat berechtigte Gründe. Einen Tag nach Fall des Review-Embargos liegt Dragon's Dogma 2 über alle Plattformen hinweg bei einem sensationell guten Metascore.

Die leicht niedrigere Konsolenwertung passt sehr gut zum Testfazit unseres GamePro-Kollegen Dennis, denn auf PS5 und Xbox stolpert die ansonsten grandiose Spielerfahrung bisweilen über hakelige Bildraten. Die Konsolenversionen peilen als Mittelwert die 30 Bilder pro Sekunde an, fallen aber gerade in belebten Umgebungen immer wieder unter die 30 FPS. Diese Einschränkungen hat die PC-Fassung nicht, im GameStar-Test zu Dragon's Dogma 2 überschattet aber ebenfalls eine kleine Abwertung das ansonsten äußerst positive Fazit.

Wir listen euch die wichtigsten Publikationen in der Übersicht auf:

Durch die Bank werden die Kämpfe sowie das Open-World-Design gelobt. Dragon's Dogma 2 nimmt euch nicht immer bei der Hand, belohnt aber umgekehrt das wilde Experimentieren und Tüfteln - auch im Verkloppen von Monstern. IGN US fasst es so zusammen:

[Dragon's Dogma 2] ist eine Neuauflage und Neuinterpretation all der wundervollen Ideen des Kultklassikers von 2012. Dazu gehört eine atemberaubende, dynamische Spielwelt und mit die besten Kämpfe des gesamten Genres, die auf subtile, aber erstaunlich komplexe Physikmechaniken setzen.

GamePro-Kollege Dennis zieht sein persönliches Fazit:

Kaum ein Spiel belohnt meinen Entdeckerdrang und aufmerksames Spielen so sehr wie Dragon’s Dogma 2, das mich mit jeder weiteren Stunde mehr fasziniert hat. Sei es durch sein famoses und vielschichtiges Kampfsystem oder seine höchst motivierenden und tiefgreifenden Rollenspiel-Mechaniken.

Und unser eigener Tester André Baumgartner fasst es in einem Satz zusammen:

So ein Rollenspiel hab’ ich seit gefühlt 15 Jahren nicht mehr gespielt … und ehrlich gesagt habe ich es vermisst!

Aber natürlich gibt es auch Schattenseiten an Dragon's Dogma 2, mit denen ihr euch beim Spiele arrangieren müsst. Die erwähnte instabile Bildrate wird in den Kritiken häufig genannt, außerdem eine fummelige Kamerabedienung sowie die magere KI der eigenen Kameraden.

Kollege Sascha beispielsweise in seinem Test für IGN Deutschland:

Unsere Testversion für den PC hatte regelmäßig recht dramatische Einbrüche in der Performance. In hektischen Momenten fiel die Bildrate schon mal auf weniger als 30 FPS. Wenn in einer Stadt plötzlich ein Oger zum Angriff bläst und Dutzende Charaktere auf ihn einprügeln, verkommt das Spiel schlimmstenfalls zur Powerpoint-Präsentation. Mein Testsystem schlägt die von Capcom empfohlene Systemkonfiguration um Längen, trotzdem gab es regelmäßige Hänger, Ruckler und zwei komplette Abstürze im Test.