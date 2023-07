Eine der größten Steam-Überraschungen 2023 ist reduziert - aber nicht auf Steam

Dredge könnt ihr euch gerade mit einem kräftigen Rabatt angeln (hihi), allerdings nicht auf Steam.

Erfahrene Schnäppchenjäger wissen: Oft lohnt es sich, auch mal außerhalb von Steam nach guten Angeboten zu suchen. Im Moment könnt ihr euch etwa einen nur wenige Monate alten Steam-Hit zu einem ziemlich günstigen Preis sichern. Wir verraten euch wo und stellen den Titel kurz vor.

So günstig wie noch nie

Es handelt sich um das bei Steam äußerst beliebte Adventure Dredge, das ihr aktuell bei dem Online-Spielehändler Fanatical um 33 Prozent reduziert für etwa 17 Euro bekommen könnt. Das erst im März veröffentlichte Spiel gab es bisher wohl noch nirgendwo so günstig.

Falls ihr den Titel lieber auf der Nintendo Switch spielen wollt, gibt es ihn übrigens auch dort gerade etwas günstiger, allerdings zahlt ihr für diese Version momentan 20 Euro.

Was ist Dredge überhaupt?

Falls ihr von dem Adventure bisher gar nicht gehört habt, können wir euch kürz auf die Sprünge helfen: In Dredge spielt ihr einen Fischer, den es durch Zufall auf eine Inselgruppe verschlägt. Ihr fahrt mit eurem kleinen Boot hinaus, erkundet die Welt, fangt Fische und verkauft diese in Häfen, um eure Schaluppe aufzurüsten, und so auch seltenere Meeresbewohner an Land zu ziehen.

Mit dem Fortgang der Geschichte merkt ihr aber schnell, dass hier etwas nicht stimmt: Nicht nur fangt ihr manchmal seltsam veränderte Fische, in der Dunkelheit scheinen sich auch furchterregende Geschöpfe aus den Tiefen der See zu erheben. Ihr trefft außerdem auf merkwürdige Gestalten und findet mysteriöse Artefakte. Was an Dredge so großartig ist, kann euch aber am besten Natalie im Video erklären:

16:10 Dredge ist der beste Horror seit langem!

Seit dem Release ist Dredge übrigens noch einmal größer geworden. Zwei kostenlose Updates brachten Komfort-Verbesserungen, einen Fotomodus, Map-Marker, einen neuen Spielmodus, zusätzliche Quests und mehr in das Abenteuer.

Falls Dredge nicht ganz euren Geschmack trifft, ihr aber auf der Suche nach neuen Spielen seid, dann könnt ihr bei uns noch viel mehr spannende Titel entdecken:

Was haltet ihr von dem Angebot für Dredge? Überlegt ihr euch schon länger, das Adventure anzuschaffen und schlagt nun vielleicht zu? Oder seid ihr euch immer noch unsicher, ob euch das Spiel gefällt? Habt ihr es vielleicht schon gekauft und eigene Erfahrungen machen können? Was ist bisher euer Fazit? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!