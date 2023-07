Diese 7 Spiele bei Steam solltet ihr diese Woche nicht verpassen

Letzte Woche hat sich alles um das hervorragende Jagged Alliance 3 gedreht, doch welche spannenden Spiele erwarten euch diese Woche? Wir sind uns sicher: Auch diesmal werden GameStar-Leser wieder fündig, wenn wir euch wie jede Woche die besten Steam Releases der Woche zeigen.

Xenonauts 2

1:58 Taktisch-komplex: In Xenonauts 2 müsst ihr die größte Gefahr für die Menschheit abwenden

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Goldhawk Interactive | Release: 18. Juli (zum Spiel auf Steam)

Fans von XCOM kommen diese Woche richtig auf ihre Kosten, denn Xenonauts 2 ist, wie schon sein Vorgänger, eine Hommage an das erste XCOM, das hierzulande als UFO: Enemy Unkown bekannt ist.

Im Vergleich zum ersten Teil soll es viele Verbesserungen geben, darunter mehr Basenbau, eine größere Gegnervielfalt und neue Forschungsmöglichkeiten, um noch mehr Alientechnologien zu nutzen.

Viewfinder

3:26 Das Rätsel-Adventure Viewfinder zeigt euch im neuen Trailer mehr vom innovativen Gameplay

Genre: Rätsel-Adventure | Entwickler: Sad Owl Studios | Release: 18. Juli (zum Spiel auf Steam)

Ihr mögt Denkspiele im Stil von Portal? Dann müsst ihr unbedingt Viewfinder auf dem Schirm haben. Unser Redakteur Peter Bathge ist jedenfalls fest davon überzeugt, dass das Spiel mit seinem genialen Rätseldesign nichts weniger als revolutionär ist.

Als er im Juni beim Summer Games Fest in Los Angeles zu Gast war, hat das Spiel ihn beim ersten Anspielen bereits vollständig überzeugt. In unserem Redaktions-Chat sagte er: Leute, kauft am 18. Juli Viewfinder. Gigantisch gut.

Wenn das noch nicht überzeugend genug ist, solltet ihr einen Blick in seine Preview werfen.

Techtonica

1:07 In Techtonica baut ihr ausgeklügelte Fabriken aus der First-Person-Perspektive

Genre: Bausimulation | Entwickler: Fire Hose Games | Release: 18. Juli (zum Spiel auf Steam)

Ihr mögt Spiele wie Factorio und Satisfactory, in denen es darum geht, riesige Fabriken zu bauen, sie vollständig zu automatisieren und mit fantastischen Förderbändern zu verbinden? Dann ist Techtonica genau das Richtige für euch - denn hier gibt es noch mehr davon!

Das Ganze spielt sich allerdings nicht auf der Oberfläche des Planeten ab, sondern tief unter der Erde. So erwartet euch eine düstere, aber farbenfrohe Spielwelt mit biolumineszierender Flora und Fauna. Gekämpft wird übrigens auch, wenn feindliche Kreaturen angreifen - und zwar aktiv aus der Ego-Perspektive.

Gunsmith Simulator

Genre: Simulation | Entwickler: GameHunters | Release: 19. Juli (zum Spiel auf Steam)

Der umstrittene Publisher PlayWay ballert so gut wie jede Woche eine neue Simulation raus - und diesmal geht's buchstäblich ums Ballern, denn im Gunsmith Simulator werdet ihr zum Büchsenmacher.

Ihr repariert, restauriert und modifiziert zig verschiedene Waffen, verdient damit einen Haufen Geld und investiert dieses wiederum in neue Werkzeuge, um noch anspruchsvollere Aufträge absolvieren zu können.

Punch Club 2

Genre: Managementsimulation | Entwickler: Lazy Bear | Release: 20. Juli (zum Spiel auf Steam)

Ihr wollt zum besten Kämpfer der Welt werden? Dann könnte Punch Club 2 vielleicht das richtige Spiel für euch sein.

In dieser Mischung aus Rollenspiel und Simulation müsst ihr geschickt eure Zeit und euer Geld managen, um zum Champion zu werden. Ihr lasst euren Helden trainieren, für die Polizei oder Mafia arbeiten, absolivert Quests, bringt ihm neue Skills und Talente bei und bestreitet natürlich viele Kämpfe.

Lakeburg Legacies

0:58 Mittelalterspiel Lakeburg Legacies verkuppelt im Trailer Dorfbewohner für euer Königreich

Genre: Aufbauspiel/Management | Entwickler: Ishtar Games | Release: 20. Juli (zum Spiel auf Steam)

Gamestar-Leserinnen und -Leser lieben Aufbauspiele im Mittelalter, da darf Lakeburg Legacies nicht fehlen - wobei der Aufbaupart hier eher zweitrangig ist.

In erster Linie seid ihr nämlich Manager eurer Siedlung und müsst dafür sorgen, dass es immer genügend qualifizierte Arbeitskräfte für alle Gebäude gibt - inklusive Holzfäller, Fischer, Bauernhöfe und was man sonst noch so von einem Mittelalterspiel erwartet.

Dazu müsst ihr eure Dorfbewohner mit passenden Partnern verkuppeln und für glückliche Ehen sorgen, damit es möglichst viele Nachkommen gibt. Nur so kann aus eurem kleinen Dorf ein blühendes Königreich werden.

Homeseek

1:37 Die Aufbaustrategie Homeseek wirkt im Trailer wie Frostpunk – nur in der Wüste

Genre: Aufbauspiel | Entwickler: Traptics | Release: 20. Juli (zum Spiel auf Steam)

Zum Abschluss dieser Woche gibt's mit Homeseek noch ein Aufbauspiel, das an das grandiose Frostpunk erinnert. Hier baut ihr nämlich ebenfalls eine Siedlung unter widrigen Umständen auf und müsst euch regelmäßig mit schwierigen Entscheidungen herumschlagen.

Ihr könnt hier sogar im Online-PvP antreten, wo ihr euren Mitspielern Ressourcen stehlen und sie zum Verhungern zwingen könnt, um als letztes überlebendes Dorf erfolgreich aus der Partie hervorzugehen - aber keine Angst, der Fokus liegt eindeutig auf dem Singleplayer-Modus.