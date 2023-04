Aufbau-Fans aufgepasst: Morgen erscheinen bei Steam gleich drei spannende Städtebau-Spiele

Wer gerne Städte aufbaut, kann diese Woche einige neue Spiele entdecken.

Wer neben Aufbaugiganten wie Anno 1800 oder Cities: Skylines auch mal kleiner Brötchen backen (oder Städtchen errichten) will, bekommt noch diesen Mittwoch mehrere Gelegenheiten. Denn am 5. April erscheinen gleich drei vielversprechende Aufbau-Spiele auf die ihr vielleicht einen Blick werfen solltet.

Grimgrad

1:08 Grimgrad: Trailer zeigt das Aufbauspiel im slawischen Mittelalter

Grimgrad ist ein klassisches Städtebau-Spiel mit Bevölkerungsschichten, Bedürfnissen und Ressourcenmanagement, das euch aber ins slawische Mittelalter schickt und zusätzlich Mythologie und Übernatürliches einbaut. Géraldine hat das Spiel bereits vor Release ausprobiert und es landete direkt auf ihrer Wunschliste, obwohl noch Fragen offen blieben:

Einen guten Eindruck machte schon das stimmungsvolle Setting, die rustikale Optik und der Mix aus modernen Features und Ideen aus Pharao oder Caesar. Unklar bleibt hingegen noch, wie viel Spaß die Kampagne macht und ob die Entwickler den Titel in der erhofften Qualität umsetzen können.

TerraScape

0:31 Terrascape verbindet Aufbaustrategie mit Kartenspiel - hier gibt's den ersten Teaser

TerraScape erinnert auf den zweiten Blick an einen ziemlich neuen Aufbau-Hit, nämlich Dorfromantik. Auch hier bastelt ihr an einer Landschaft aus sechseckigen Feldern, allerdings platziert ihr nur vom Spiel festgelegte Gebäude in einer bereits vorhandenen Welt.

In TerraScape geht es deutlich weniger komplex zu als in einem voll ausgewachsenen Aufbauspiel: Ihr müsst lediglich eure vorhandenen Gebäude möglichst günstig im Umfeld bestimmter anderer Bauten und Landschaftstypen platzieren, um Punkte zu sammeln. Eine Sägemühle sollte sich beispielsweise in der Nähe mehrerer Holzfäller befinden und Wohnhäuser sollten von einer Bäckerei versorgt werden.

NecroCity

1:10 NecroCity ist ein Aufbauspiel, in dem Skelette eine Friedhof-Metropole bauen

Auch NecroCity bedient sich an einem eher ungewöhnlichen Szenario. Hier seid ihr nämlich Bürgermeister in einer Stadt der (Un-)Toten und baut eine schaurige Friedhofs-Metropole auf. Neben Aufbau-Gameplay - ihr müsst verschiedene Monstertypen ansiedeln und ihre Bedürfnisse erfüllen - erwartet euch aber auch eine ordentliche Portion Towerdefense, denn eure lebendigen Nachbarn sind von eurem Treiben nicht gerade angetan.

Einen größeren Haken hat das Aufbauspiel allerdings, es stammt nämlich vom umstrittenen Publisher Playway. Der ist dafür bekannt, möglichst viele Projekte gleichzeitig zu starten, aber einige davon wieder aufzugeben, sollten sie nicht genug Interesse generieren. NecroCity hat as aber wohl schon bis zum Release geschafft.

Was haltet ihr von den 3 Aufbauspielen? Gefällt euch einer der Titel, oder setzt ihr bei allen aus?