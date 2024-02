6 Minuten aus Dune 2 könnt ihr schon jetzt vor Kinostart gucken

Bisschen Sandwurm-Action gefällig? Bildquelle: Warner Bros.

Dune 2 startet am 29. Februar 2024 in den deutschen Kinos. Wer so lange nicht mehr warten will, kann jetzt seinen Hunger auf das große Sci-Fi-Sequel (zumindest ein bisschen) stillen: Ab sofort findet ihr eine sechsminütige Szene aus Part Two online.

Keine Bange: Der Clip zeigt einen frühen Moment aus der Handlung des Films. Um große Story-Spoiler oder Überraschungen müsst ihr euch also keine Sorgen machen. Doch natürlich müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr die Szene schon jetzt auf dem Handy, Tablet oder Rechner guckt oder das Geschehen nicht lieber auf der großen Leinwand genießt.

Da Dune 2 auf eine stolze Laufzeit von 166 Minuten kommt, nehmt ihr euch mit dem Clip nur einen Bruchteil aus dem fertigen Film vorweg. Die sechsminütige Szene wurde von dem US-amerikanischen Kinoportal Fandango auf X (ehemals Twitter) zur Verfügung gestellt.

Hier seht ihr schon jetzt sechs Minuten aus Dune 2

Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

Ein wilder Ritt auf einem Sandwurm

In dem Sneak Peek zu Dune 2 wird Paul Atreides (Timothée Chalamet) von den Fremen auf Arrakis dabei angefeuert, wie er zum ersten Mal einen der gigantischen Sandwürmer reitet. Außerdem erfahren wir ein bisschen mehr über die Beziehung Pauls zu den Fremen - allen voran natürlich Chani (Zendaya) und Stilgar.

Letzterer nimmt eine Art Mentorenrolle für Paul ein, der ihm dabei zu helfen versucht, seine Bestimmung als Muad’Dib zu erfüllen und Rache zu üben: Paul will diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die für den Fall des Haus Atreides und den Tod seines Vaters Leto verantwortlich sind - allen voran Baron Harkonnen(Stellan Skarsgard) und Imperator Shaddam IV. (Christopher Walken).

Was ihr sonst zu Dune 2 und auch Dune 3 wissen solltet

Der Kinostart von Dune: Part Two lässt nicht mehr zu lange auf sich warten: Am 29. Februar 2024 geht es in Deutschland los. Außerdem startet dieses Jahr mit Dune: Prophecy noch eine im Sci-Fi-Universum angesiedelte TV-Serie.

Regisseur Denis Villeneuve hat derweil bereits Pläne für Dune 3, wofür er Frank Herberts Roman Dune: Prophecy verfilmen will. Danach ist aber zumindest für Villeneuve endgültig Schluss. Mehr zum großen Sci-Fi-Sequel und Dune 2 könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Habt ihr euch die sechsminütige Szene aus Dune: Part Two bereits angeschaut oder wartet ihr lieber auf den finalen Kinostart im Februar? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das großes Sci-Fi-Sequel von Denis Villeneuve? Freut ihr euch darüber, dass vielleicht sogar noch Dune 3 kommt, oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!