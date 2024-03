Dune 2 sorgt direkt zum Kinostart für absolute Rekordzahlen

Dune 2 ist an den Kinokassen schon am ersten Wochenende ein echter Hit. Bildquelle: Warner Bros.

Quizfrage: Welcher Film heißt Dune 2, spielt auf dem Wüstenplaneten Arrakis, stammt von Regisseur Denis Villeneuve und hat ein enorm erfolgreiches erstes Kinowochenende hinter sich?

Okay, die Frage ist zugegeben sehr knifflig, wir lösen auf: Dune 2 ist schon jetzt ein Hit. Ob der auch von uns als Sci-Fi-Meisterwerk geadelte Film am Ende des Jahres 2024 der nach Einspielergebnissen erfolgreichste sein wird, lässt sich jetzt im März zwar noch nicht sagen.

Fest steht aber: Dune 2 ist auf jeden Fall ein Spitzenkandidat.

Mehrere Bestwerte aufgestellt

Dune 2 ist am 29. Februar 2024 auch in den deutschen Kinos gestartet und ein Blick auf Box Office Mojo zeigt: Das erste Kinowochenende wurde weltweit vom neuen Film von Denis Villeneuve dominiert.

81,5 Millionen US-Dollar hat Dune 2 in den heimischen Kinos der USA eingespielt. Weltweit stehen schon jetzt 178,5 Millionen US-Dollar zu Buche. Diese beeindruckenden Zahlen sorgen laut Branchenexperte Erik Davis dafür, dass Dune 2 gleich mehrere Bestwerte aufstellt:

Der erfolgreichste Kinostart 2024 bis dato, sowohl in den USA als auch weltweit.

Der erfolgreichste Kinostart für Regisseur Denis Villeneuve überhaupt.

Doppelt so erfolgreich die der erste Dune aus dem Jahr 2021.

Zur Einordnung: Mit diesen beeindruckenden Zahlen muss sich Dune 2 nur knapp dem Christopher-Nolan-Epos Oppenheimer aus dem Jahr 2023 geschlagen geben. Außerdem hat seit Oktober 2023, als der Horrorfilm Five Nights at Freddys in den Kinos anlief, kein Film ein so starkes erstes Wochenende erzielt.

3:01 Dune 2: Der stimmungsvolle Trailer zum Kino-Epos

Noch ein langer Weg bis zur Gewinnzone

Angesichts des Budgets von rund 175 Millionen US-Dollar hat Dune 2 trotz seines erfolgreichen Auftakts noch einen langen Weg vor sich, um schwarze Zahlen zu schreiben.

Als Faustregel gilt: Ein Film muss in etwa das zweieinhalbfache seiner Kosten einspielen, damit das Studio am Ende mit Gewinn rausgeht. Denn auf das Budget für die Produktion kommt meist noch einmal ein ähnlich hoher Betrag für das Marketing, der auch erst wieder eingespielt werden muss.

Im Fall von Dune 2 wäre demnach ein Einspielergebnis von etwa 437 Millionen US-Dollar nötig. Ein gutes Vorzeichen: Bereits der mit deutlich geringerem Hype und zudem inmitten der Corona-Pandemie gestartete Vorgänger konnte 2021 am Ende rund 402 Millionen US-Dollar einspielen. Diesen Betrag dürfte Dune 2 also sehr wahrscheinlich locker übertreffen.

Aber es ist ein Marathon, kein Sprint: In Hollywood gilt das erste Wochenende nach Kinostart als besonders wichtig für den Erfolg eines Films, aber das ist noch kein Garant dafür, dass dem Streifen nicht doch die Langzeitpuste ausgeht.

So startete der Marvel-Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania im vergangenen Frühjahr sogar noch besser als Dune 2 (106 Millionen US-Dollar in den USA / 225 Millionen US-Dollar weltweit). Bereits eine Woche später legte der MCU-Streifen dann aber eine Bruchlandung an den Kinokassen hin.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ist ein mahnendes Beispiel dafür, wie irreführend ein erfolgreiches Startwochenende für den Langzeiterfolg eines Film sein kann. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Davon erholte sich der Film auch nicht mehr. Am Ende blieb Quantumania mit 476 Millionen US-Dollar sogar hinter seinem eigenen Vorgänger Ant-Man and the Wasp zurück. Für Marvel hatte der Flop weitreichende Folgen.

Dune 2 dürfte dieses Schicksal aber erspart bleiben, wenn man sich die Wertungen anschaut. Inzwischen kann der Film stolze 9,0/10 Punkte bei IMDB, einen Zuschauer-Score von 96 Prozent auf Rotten Tomatoes sowie einen prestigeträchtigen Cinemascore A voweisen.

Und wie hat euch Dune 2 gefallen? Viele von euch dürften am Wochenende ebenfalls in die Kinos gerannt sein. Wie lautet euer Fazit zum neuen Film von Denis Villeneuve? Nehmt gerne an unserer Umfrage teil, wir sind gespannt!

Wir haben nicht nur unser eigenes Urteil zu Dune 2 gefällt, sondern auch schon fleißig Informationen zu einem inzwischen als sehr wahrscheinlich geltenden Dune 3 gesammelt. Wenn ihr jetzt schon wissen möchtet, wie der Stand der Dinge zum großen Abschluss der als Trilogie geplanten Reihe ist, findet ihr alles Wissenswerte im oben verlinkten Artikel.