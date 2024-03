Der Director's Cut von Rebel Moon wird gewaltig: Jetzt gibt’s ein Update zu Release und Laufzeit

Ob der Director's Cut von Rebel Moon wirklich alles besser macht? Bildquelle: Netflix

Ihr wartet auf den Director’s Cut von Rebel Moon? Dann hat jetzt Regisseur Zack Snyder erfreuliche Nachrichten für euch: Nachdem Teil 1 im Dezember 2023 startete und Teil 2 am 19. April 2024 folgt, soll der Director’s Cut des großen Sci-Fi-Films endlich diesen Sommer bei Netflix aufschlagen.

So weit, so bekannt - auf einen konkreten Release-Termin kommen wir damit noch immer nicht.

Release beider Langfassungen am selben Tag

Dafür hat Snyder im Interview mit I Minutemen ebenfalls verraten, dass die längeren Fassungen von Kind des Feuers und die Narbenmacherin am selben Tag erscheinen. Der Release der beiden neuen Versionen wird also nicht nochmal zerstückelt, während zwischen den Standardfassungen beider Rebel-Moon-Teile mehrere Monate liegen.

Wie lange wird der Director's Cut?

Wollt ihr den Director’s Cut beider Filme dann am Stück sehen, solltet ihr euch auf jeden Fall einen ganzen Abend dafür freihalten: Snyder zufolge kommt Rebel Moon so auf eine Laufzeit von insgesamt sechs Stunden.

Was dann drinsteckt? Der Director’s Cut von Rebel Moon soll unter anderem mehr Gewalt, mehr Sex und dringend notwendigen Kontext für die Charaktere und deren Motivationen liefern. Dass Letzteres im ersten Teil immens fehlte, bemängelten wir bereits in unserer Filmkritik.

Zack Snyder selbst bezeichnet seinen Director’s Cut zu Rebel Moon als fast einen anderen Film . Die Version, die von Teil 1 - Kind des Feuers im Dezember 2023 bei Netflix startete, wurde von Kritikern zerrissen und konnte auch Zuschauer nicht so recht überzeugen.

Rebel Moon 1 kommt derzeit bei Rotten Tomatoes auf einen mauen Durchschnittswert von 21 Prozent, Fans zücken immerhin 58 Punkte. Allerdings solltet ihr dabei beachten, dass der Audience Score ebenfalls durch Trolle und Bots manipuliert und damit beschönigt wurde.

Ob der Director’s Cut von Rebel Moon alle bisherigen Probleme und Kritikpunkte behoben bekommt, erfahren wir spätestens im Sommer 2024. Für den 19. April 2024 steht erstmal der Release von Teil 2 - Die Narbenmacherin an.

Habt ihr Rebel Moon: Teil 1 - Kind des Feuers bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Sci-Fi-Film gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den zweiten Teil und auch den Director’s Cut von Rebel Moon? Was ist eurer Meinung nach der beste und auch der schlechteste Film von Zack Snyder? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!