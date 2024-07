Kommt Dune 3 doch früher als gedacht? Auf den Kinostart müssen wir vielleicht nicht zu lange warten

Dune 3 könnte bereits Ende 2026 starten und sich damit ein Duell mit Star Wars liefern. Bildquelle: Warner Bros.

Es sieht ganz danach aus, als hätte Dune 3 einen Kinostart. Warner Bros. hat offiziell bekannt gegeben, dass am 18. Dezember 2026 ein neuer Film von Regisseur Denis Villeneuve erscheinen soll.

Dieser Film wird von dem Studio als Event bezeichnet, während einem Bericht von Deadline zufolge Villeneuve für den Termin tatsächlich Dune 3 in Stellung bringt. The Hollywood Reporter will ebenfalls davon erfahren haben, dass der Regisseur das Ende seiner Sci-Fi-Trilogie nun doch eher angreifen will, als es ursprünglich geplant war.

Warum Dune 3 mit einem Kinostart 2026 früher kommt

Zuvor ließ Villeneuve durchblicken, dass er sich nach den anstrengenden Dreharbeiten beider Dune-Teile eine Pause von dem Sci-Fi-Universum gönnen möchte. Mit der Verfilmung von Messiah steht der Regisseur ohnehin nicht unter Zeitdruck, spielt der Roman immerhin 12 Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers.

Außerdem hat Villeneuve eine ganze Handvoll an neuen Film- und Serien-Projekten in Arbeit, die ihn aktuell gut beschäftigen. Mit dem Drehbuch für Dune 3 beschäftigte sich Villeneuve wiederum seit spätestens Ende 2023. Einem etablierten Branchen-Insider zufolge zielte Warner Bros. damit zuerst auf einen Kinostart von Dune 3 im Jahr 2027 ab.

Beachtet dabei jedoch: Der angebliche Release-Termin für Dune 3 ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bestätigt! Sollten sich die Meldungen aus verlässlichen Quellen allerdings bewahrheiten, dann blüht uns Ende 2026 ein Duell zweier regelrechter Sci-Fi-Giganten.

Übrigens: Im Herbst 2024 startet noch eine Prequel-Serie mit dem Titel Dune: Prophecy. Dafür steht noch kein konkreter Release-Termin und auch noch keine Streamingplattform für Deutschland fest. Es gibt aber schon mal einen ersten Trailer:

1:35 Dune: Prophecy - Der erste Trailer zum Prequel ist da und verspricht große Intrigen

Tritt Dune 3 gegen Star Wars 10 an?

Sollte Dune 3 tatsächlich am 18. Dezember 2026 starten, dann tritt der Film in direkte Konkurrenz mit einem neuen Star-Wars-Film: Für dasselbe Datum hat Disney (in den USA) aktuell das nächste Krieg-der-Sterne-Projekt fürs Kino eingeplant.

Am 22. Mai 2026 legt zuerst The Mandalorian & Grogu los. Am 18. Dezember 2026 folgt dann bereits der nächste Star-Wars-Film, bei dem es sich möglicherweise um Daisy Ridleys Rückkehr als Rey handelt, die von Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) in Szene gesetzt wird.

Das Kinojahr 2026 dürfte also ein regelrechtes Fest für Sci-Fi-Fans im Kino werden, sollte es nicht noch zu der ein oder anderen Verschiebung kommen. Man darf auf jeden Fall gespannt sein.

Auf was ihr in Bezug auf Star Wars oder neue Sci-Fi-Filme noch gespannt sein dürft, könnt ihr übrigens unter den Links oben nachlesen. Die aktuell wichtigsten Nachrichten aus der Kinobranche haben wir bereits für euch zusammengefasst.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Dune 3? Wie gut haben euch die ersten beiden Teile gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!