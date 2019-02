Das norwegische Entwicklerstudio Funcom gab gestern in einer Pressemitteilung die Partnerschaft mit Legendary Entertainment bekannt. Diese Zusammenarbeit soll sechs Jahre dauern und drei Spiele für PC und Konsolen hervorbringen, die in Frank Herberts Science-Fiction-Universum Dune angesiedelt sind.

Eines der Dune-Spiele soll nach eigenen Aussagen ein "Open World Multiplayer" werden. Die Pre-Produktion soll im Osloer Studio noch in diesem Jahr starten. Dafür sprechen auch die zahlreichen offenen Stellenausschreibungen des Studios für das Entwicklerteam. In einem Auszug heißt es:

"The first project for this position will be on a new open-world multiplayer game that is in early concepting stage, to enter pre-production in Q4 2018"