Dune - Neuverfilmung von Denis Villeneuve wird wohl zum Zweitteiler

Regisseur Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049) entwickelt für Legendary Pictures eine Neuverfilmung des Science-Fiction-Klassikers Dune - Der Wüstenplanet nach der Buchreihe von Frank Herbert. Nun liefert der Sohn des Buchautors, Brian Herbert, der den Dune-Zyklus nach dem Tod seines Vaters fortsetzt, erste Details zur Produktion.

Wie Brian Herbert nun bestätigt (via Twitter), scheint das Drehbuch zum Film fertig zu sein und er habe es bereits gelesen. Dabei lässt er eine kleine Bombe platzen: Demnach deckt der Film nur die erste Hälfte des ersten Buches ab.

I have just received Draft #4 of the DUNE screenplay from Legendary Pictures. This is for the first movie, covering approximately half of the novel DUNE. I'm very excited and pleased about this, and I'm beginning to burn the midnight oil. pic.twitter.com/nIfgb2zJ2J