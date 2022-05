Roadmap: Das Dune-Strategiespiel Spice Wars wird kräftig aufgemöbelt

Wie es Early Access so an sich hat, wird noch kräftig weiterentwickelt. So auch bei Dune: Spice Wars, das jetzt eine Roadmap für die Zukunft bekommen hat. Daraus wird klar, dass die Entwickler auf dem soliden Fundament des Strategiespiels auf- und die Möglichkeiten für Strategen ausbauen wollen.

Die Roadmap für Dune: Spice Wars verspricht eine Mehrspielerfunktion, eine neue Fraktion, mächtige Gebäude und sogar Helden, die ihr aus euren Ratsmitgliedern rekrutieren könnt. Wir stellen euch die geplanten Neuerungen vor.

Braucht ihr erstmal eine Einschätzung, wie viel Spaß Dune: Spice Wars in seinem jetzigen Zustand schon macht? Unser Early-Access-Test hilft:

Das verspricht die Roadmap von Dune: Spice Wars

Gleich vorweg: Die folgende Liste mit Updates ist nicht in Stein gemeißelt. Da die Entwickler von Funcom und Shiro Games erklären, dass sie stets auch Spielerrückmeldungen in die Entwicklung einfließen lassen wollen, können sich die Pläne in Zukunft ändern. Bislang sieht die Roadmap folgende Neuerungen vor:

Multiplayer-Modus: Bis zu vier Spieler sollen mit- oder gegeneinander Dune: Spice Wars spielen können. Diese nicht zuletzt bei 4X-Spielen wichtige Funktion soll noch im Sommer 2022 erscheinen.

Neue Fraktion: Neben den großen Häusern Atreides und Harkonnen sowie den Fremen und den Schmugglern soll ebenfalls im Sommer 2022 eine fünfte Fraktion eintreffen. Um wen es sich dabei handelt, wurde noch nicht verraten.

Air & Sand: Dieses Updates soll fortschrittliche Technik wie Weltraumhäfen und Raumschiffe in Dune: Spice Wars verfügbar machen. Einen Termin dafür gibt es noch nicht.

Heroes of Dune: Ratsmitglieder (Councillors) haben bislang nur eine passive Funktion. Mit diesem Update sollt ihr sie entweder als Doppel- und Spezialagenten oder sogar als mächtige Heldeneinheiten aktiv auf Arrakis einsetzen können. Auch für diese Neuerung nannten die Entwickler noch keinen Termin.

Davon abgesehen planen Funcom und Shiro noch weitere Updates, die in der Roadmap allerdings bisher nicht näher beleuchtet wurden. So oder so, auf dem Spice-Planeten Arrakis soll sich in Zukunft einiges bewegen.

Unseren Early-Access-Test von Dune: Spice Wars könnt ihr übrigens auch bequem als Video schauen:

Indes gewährte Funcom, der Inhaber der Spielelizenz, kürzlich einen ersten Blick auf das kommende Dune-Survivalspiel, das auf dem Papier an eine Arrakis-Version von Conan Exiles erinnert.