Dungeons + Dragons floppte im Kino, kann sich aber jetzt doch noch eine wichtige Krone aufsetzen

Dungeons & Dragons enttäuschte 2023 an den Kinokassen. Bei einem Budget von 150 Millionen US-Dollar konnte der Film weltweit gerade mal etwas mehr als 208 Millionen einspielen (via Box Office Mojo). Ein Ergebnis, mit dem der das Leinwandabenteuer von Chris Pine und Co. guten Gewissens als Flop bezeichnet werden kann.

Der bestbewertete Sci-Fi/Fantasyfilm bei Rotten Tomatoes

Und das, obwohl Pressevertreter und Fans viel Liebe für Dungeons & Dragons übrig haben. So kommt der D&D-Film auf Rotten Tomatoes bei 313 Filmkritiken auf einen durchschnittlichen Wert von stolzen 91 Punkten. Bei mehr als 2.500 User-Reviews summiert sich das sogar in einem Audience-Score von 93 Prozent.

Damit kann sich Dungeons & Dragons jetzt sogar mit einer neuen Auszeichnung rühmen: So hat Rotten Tomatoes den Film der Regisseure Jonathan Goldstein und Jonathan Francis Daily als den bestbewerteten Film 2023 der Kategorie Sci-Fi und Fantasy aufgezeichnet - dicht gefolgt von dem Netflix-Projekt They Cloned Tyrone und der Mockumentary Lola. Das Ranking findet ihr hier.

Bei anderen Filmportalen schneidet Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben übrigens immer noch ordentlich, wenn auch nicht ganz so euphorisch ab: So kommt bei IMDb zum Beispiel nur eine Durchschnittswertung von 7,3 und bei Metacritic eine von 72 bis 75 Punkten zusammen.

Wie steht es jetzt um Dungeons & Dragons 2?

Dass der D&D-Film irgendwo einen Nerv getroffen hat und Fans eine Fortsetzung mit Kusshand nehmen würden, hat übrigens auch das verantwortliche Filmstudio mitbekommen. Im Juli 2023 ließ Paramount-Chef Brian Robbins bereits durchblicken, dass in Anbetracht dieser Umstände definitiv ein Dungeons & Dragons 2 zustande kommen könnte - sofern der günstiger als der vorangegangene Teil ausfällt.

Mit Chris Pine hat dann im September 2023 einer der Hauptdarsteller durchblicken lassen, dass angeblich irgendwo Gespräche dazu stattfinden würden. Seitdem ist es allerdings still um eine potenzielle Fortsetzung geworden und Fans müssen sich vorerst weiter in Geduld üben.

Wir waren übrigens von Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves selbst ganz begeistert. Mehr dazu, was unsere Rollenspiel- und D&D-Experten zu dem Kinofilm zu sagen haben, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Habt ihr Dungeons & Dragons im Kino gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der neue Kinofilm von 2023 gefallen? Auf einer Skala von 1 bis 10 - welche Wertung würdet ihr Honor Among Thieves verpassen? Würdet ihr euch darüber freuen, wenn eine Fortsetzung tatsächlich noch zustande kommen sollte oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!