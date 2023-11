Dungeons & Dragons für 23 statt 1.000 Euro: Das aktuelle Bücher-Bundle lohnt sich gewaltig

Jubel! Bei Humble gibt es haufenweise DnD-Bücher für enorm wenig Geld.

Mit dem Humble Bundle könnt ihr gelegentlich eine Menge Geld sparen. Hier werden häufig zahlreiche Produkte zusammengeschnürt und für einen sehr geringen Preis verkauft, den ihr sogar selbst festlegen könnt. Das gilt allerdings nicht nur für Videospiele. Häufig werden auch digitale Bücher angeboten, darunter auch einige Regel- und Abenteuerbände zu verschiedenen Pen-&-Paper-Systemen.

Aktuell findet sich ein wirklich reizvolles Angebot, das sich sowohl für Hobby-Einsteiger als auch Profis lohnen könnte. Zumindest, wenn ihr bevorzugt mit D&D 5 auf Abenteuerreise geht. Das aktuelle Bücher-Bundle beinhaltet ganze 73 Artikel, die zusammen einen Wert von nahezu 1.000 Euro haben.

Jeden einzelnen davon könnt ihr bekommen und müsst dafür nur mindestens 24 Euro hinlegen. Wahlweise steht es euch aber natürlich auch offen, freiwillig noch mehr zu bezahlen.

Was steckt alles in dem Paket?

Das komplette Bücher-Paket dreht sie um 5e, also die fünfte Edition für das größte Rollenspiel der Welt. Allerdings stecken darin keine Bücher von Wizards of the Coast selbst, sondern von diversen anderen Publishern. DnD ist ein offenes Spielsystem, an dem sich dank der Open Game License in der Theorie jeder bedienen darf.

Bei Humble könnt ihr bezahlen, was ihr wollt und bekommt dafür unterschiedlich viele Artikel.

Insbesondere Kobold Press hat sich einen Namen gemacht, Kampagnen und Settings für Dungeons & Dragons zu veröffentlichen und in dem Bundle sind entsprechend viele Bücher aus deren Repertoire. Insgesamt finden sich viele Bücher, die einerseits neue Abenteuer ermöglichen, andererseits aber auch Hilfswerke, die euch am Spieltisch unter den Arm greifen. Zu einigen Highlights gehören:

Tome of Beasts 3: Haufenweise neue Monster, die ihr euren Spielerinnen und Spielern entgegenwerfen könnt.

Haufenweise neue Monster, die ihr euren Spielerinnen und Spielern entgegenwerfen könnt. Necropolis: Ein fortgeschrittenes Abenteuer in einem vom Alten Ägypten inspirierten Setting, das auf dem Werk des DnD-Erfinders Gary Gygax basiert.

Ein fortgeschrittenes Abenteuer in einem vom Alten Ägypten inspirierten Setting, das auf dem Werk des DnD-Erfinders Gary Gygax basiert. Treasure Trove: Eine Sammlung an Schätzen und Loot, auf die eure Helden im Verlauf des Abenteuers stoßen könnten.

Eine Sammlung an Schätzen und Loot, auf die eure Helden im Verlauf des Abenteuers stoßen könnten. Prepared: Eine hilfreiche Sammlung voller kurzer Abenteuer, die leicht vorzubereiten sind und oftmals selbst an einem einzigen Abend abgeschlossen werden können.

Eine hilfreiche Sammlung voller kurzer Abenteuer, die leicht vorzubereiten sind und oftmals selbst an einem einzigen Abend abgeschlossen werden können. Book of Beginnings: Eine weitere Sammlung an kleinen Abenteuern, die vor allem für frisch gebackene Helden auf niedriger Levelstufe gedacht sind.

Insgesamt solltet ihr mit diesem Bundle also haufenweise Geschichten finden, mit denen ihr eure DnD-Gruppe jahrelang unterhalten könnt. Allerdings solltet ihr bedachten, dass die Bücher alle nur auf Englisch vorliegen.

Könnt ihr mit diesem Bundle etwas anfangen? Habt ihr vielleicht nur darauf gewartet, endlich zu einem günstigen Preis haufenweise neue DnD-Bücher abzustauben? Oder ist unter all den Wälzern für euch nichts dabei? Kauft ihr euch womöglich sowieso lieber echte Bücher oder tut es auch ein PDF? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!