Dungeons + Dragons für Dragon Ball - Ein Fan hat ein ganzes Regelwerk dazu erfunden

Stetiges Optimieren durch hartes Training. Diese Philosophie liegt nicht nur jedem Rollenspiel zugrunde, sondern bildet auch die Grundlage für die Geschichte des wohl bekanntesten Anime und Manga aller Zeiten. Die Rede ist natürlich von Dragon Ball!

Pen&Paper-Rollenspiele gibt es mittlerweile ohne Ende und gerade etablierte Welten werden immer öfter das Ziel cleverer Game-Designer, die daraus ein funktionales Tischrollenspiel stricken. Ausgerechnet zu Dragon Ball gibt es bislang allerdings noch keine offizielle Umsetzung. Ein Fan hat vor wenigen Tagen nun seine ganze eigene Vision auf Reddit geteilt:

DB trifft D&D

Bei dem vorgestellten Regelwerk handelt es sich um ein Modul, das auf Dungeons & Dragons basiert. Oder besser gesagt auf D&D 5e. Da Kämpfe mit Rittern, Zauberern und Druiden in der Regel aber etwas anders ablaufen als die temporeichen Martial-Arts-Schlachten aus Dragon Ball, wurde das System grundlegend angepasst.

Beispielsweise existiert in dem Dragon-Ball-System natürlich eine Form der Ki-Verwaltung, die über das Ki-Management eines einfachen Mönchs aus Dungeons & Dragons weit hinausgeht. Ki ist in Dragon Ball eine Art körperliche Energie, die Energieangriffe wie das berühmte Kamehameha überhaupt erst möglich macht.

Was wäre Dragon Ball ohne Transformationen? Auch im Pen&Paper könnt ihr euch verwandeln und zum Super Saiyajin mutieren. Bislang deckt das System aber nur die Stufen bis Super Saiyajin 3 ab.

In dem Pen&Paper hat jeder Charakter einen Pool aus Ki-Punkten, die er im Verlauf eines Kampfes für Techniken oder diverse andere Aktionen ausgibt. Hinzukommen besondere Vorteile wie passive Schadensreduktion durch hohe Ausdauer. Im Grunde könnt ihr also so mächtig sein, dass einige Schläge von Feinden eurem Charakter überhaupt nichts mehr anhaben können.

Das System deckt alles ab, was ihr von Dragon Ball erwarten könnt. Die Spezies eurer Figur legt ihr beim Erstellen fest, also ob Mensch oder vielleicht doch Saiyajin, und auch, welcher Schule ihr angehört. Jemand aus der Schildkrötenschule kann dann ein Kamehameha abfeuern.

Da das Regelsystem von Fans kommt, könnt ihr es euch komplett kostenlos runterladen. Derzeit befindet es sich offiziell noch in der Beta.

Dragon Ball Ascended ist nicht der erste Versuch von Fans, das beliebte Universum des Mangaka Akira Toriyama in ein nutzbares Rollenspiel-System umzuwandeln. Ebenfalls auf D&D basiert ein Regelsystem namens DBD&D, das kostenlos im Netz verfügbar ist und bereits seit einigen Jahren existiert.

Der große Vorteil von DBD&D: Das System deckt bereits deutlich mehr Aspekte des Rollenspiels und der Welt ab. Neben einem grundlegenden Kampagnenband hat das Team dahinter Erweiterungen veröffentlicht, beispielsweise rund um künstliche Lebewesen oder dem Film Dragon Ball Super: Super Hero.

Zusätzlich profitieren die PDFs davon, dass sie auch visuell enorm gut aufbereitet wurden und tatsächlich aussehen, als handle es sich um eine offizielle Umsetzung.