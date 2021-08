Markus Schwerdtel: Seit August 2020 kreist er nun schon über unseren Festplatten, der Flight Simulator von Microsoft. Nach wie vor ist es extrem faszinierend, über den realistischen Landschaften Sightseeing-Runden zu fliegen. Immer wieder entdecke ich wunderhübsche Winkel der Welt - wobei es sich jetzt auch ganz besonders lohnt, den heimischen Luftraum zu erkunden.

Denn mit World Update 6 bekommen Deutschland, Österreich und die Schweiz ab dem 25.8. noch schickere Städte, detailliertere Flughäfen und noch hübschere Sehenswürdigkeiten.

Ein angenehmer Nebeneffekt der mittlerweile erschienenen Xbox-Version (die wir natürlich auch im Heft behandeln): Nie war der Start in den Flight Simulator leichter als jetzt. Es rentiert sich also immer noch, einzusteigen - und unser großes Sonderheft hilft euch dabei!

Übrigens: Das letzte Sonderheft zum Flight Simulator musste wir sogar nachdrucken – das erste Mal überhaupt in der GameStar-Geschichte. So überwältigend war die Nachfrage. Wir hoffen, dass wir für diese Auflage von Anfang an genug Magazine in den Druck gegeben haben.

Für Einsteiger, Profis und alle, die es werden wollen

Im neuen Sonderheft kommen nicht nur Fluganfänger auf ihre Kosten, auch Profis sollten einchecken. Denn wieder haben wir uns für die Guides mit absoluten Experten zusammen getan, die nicht nur viele, viele, viele, viele simulierte Flugstunden unter den Tragflächen haben, sondern auch selbst fliegen und für die renommierte Fachzeitschrift FS Magazin schreiben.

Die Profis erklären euch die Instrumente im Cockpit, wie man richtig navigiert und vor allem auch, wie ihr die Flughilfen im Spiel optimal an euer Können anpasst. Sie verraten euch auch, wie ihr eure Traummaschine findet und beherrschen lernt. Und wie man sich im Online-Flugverkehr mit anderen menschlichen Piloten richtig verhält. Kurz: Mit unserem Sonderheft zum Flight Simulator lernt ihr richtig fliegen!

Unsere Profis sagen euch alles über:

Assistenzsysteme und ihre Funktionen

Flugplanung und Navigation

Wind und Wetter

Sichtflug, Instrumentenflug, Autopilot

Funkverkehr

und mehr

Microsoft Flight Simulator - Bilder von Welt-Update 6 ansehen

Ausrüstung und Addons

Wer tiefer in den Flight Simulator einsteigt, wird früher oder später in vernünftige Eingabegeräte investieren wollen. Ich zumindest überlege schon, wie ich meinen Schreibtisch umräumen muss, damit Stick, Hebel und Pedale (natürlich nicht auf, sondern unter dem Tisch) Platz haben. Wir verraten euch, welche Peripherie ihr euch für richtiges Piloten-Feeling neben den PC stellen solltet.

Und wo wir gerade beim investieren sind: In unserer großen Addon-Rubrik klären wir auf, welche kostenpflichtigen Flugzeuge und Szenarien sich wirklich lohnen - und welche Gratis-Erweiterungen in keiner Flightsim-Installation fehlen sollten.

Einhellige Meinung der Leser zu unserem Sonderheft von 2020: Die Karte mit der Tastaturbelegung war super! Logisch, dass wir die in aktualisierter Form auch wieder in das neue Magazin packen. Die Konsolenpiloten unter euch freuen sich über die aktualisierten Gamepad-Funktionen. Ganz neu wird auch das Doppelposter, das euch wieder mit schicken Motiven Luftfahrt-Atmosphäre ins Spielezimmer bringt.

Unser neues Sonderheft zum Flight Simulator kann ab sofort im GameStar Shop vorbestellt werden. Ab dem 15.9. liegt es dann überall am Kiosk.

Warum ihr direkt vorbestellen solltet:

148 Seiten vollgepackte Seiten nur zum Microsoft Flight Simulator Guides ohne Ende für Hobbypiloten und Fliegerasse in gewohnter GameStar-Qualität Neues XXL-Doppelposter und aktualisierte Tastaturkarte

Viel Spaß beim Lesen und Fliegen.

