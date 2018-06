Dying Light 2 - 4-Spieler-Koop nur in der Welt des Hosts

Dying Light 2 werden wir, genau wie den Vorgänger, zusammen mit Freunden erleben können. Das Actionspiel aus der Ego-Perspektive unterstützt sogar einen 4-Spieler-Koop, mit einem kleinen Haken. Denn einer muss die Session hosten und kann die Kollegen nur in seine Spielwelt einladen.

Im Gespräch mit PCGamesn hat Producer Malgorzata Mitrega erklärt, dass das mit dem neuen Konzept zu tun hat. Wie wir in unserer Preview bereits erklärt haben, setzt Dying Light 2 auf Entscheidungsfreiheit mit riesigen Konsequenzen für die Spielwelt.

Dementsprechend können und werden sich die Umgebungen bei verschiedenen Spielern stark unterscheiden und genau deswegen könnt ihr als Host auch nur Freunde in die eigene Welt einladen. So stellt der Titel sicher, dass es nicht zu Komplikationen kommt.

Das bedeutet im Übrigen auch, dass wir nicht nicht unbedingt alle Waffen in der Sitzung unseres Kollegen nutzen können. Denn wegen einer Entscheidung kann der Host Pistolen und Gewehre verpasst haben. Ob das in der fertigen Version so bleibt, ist aber noch unklar. Die Macher testen das System für Waffen noch aus.

Dying Light 2 erscheint voraussichtlich 2019 und entsteht mit einem echten Urgestein der Branche. Niemand anderes als Rollenspiel-Legende Chris Avellone (Fallout 2, Baldur's Gate) werkelt mit an der Story des Shooters.

