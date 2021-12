Als einer der wenigen aktuellen Titel wird Dying Light 2 voraussichtlich nicht als ungeschnittene Originalversion für den deutschen Markt erscheinen. Nach eigenen Angaben hat der Entwickler Techland für das Spiel trotz zahlreicher Versuche und unter Ausschöpfung aller dem Unternehmen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel nicht die notwendige Einstufung durch die USK-Prüfstelle erhalten.

Dying Light 2 wird am 4. Februar 2022 erscheinen und wohl vor allem auf die Stärken seines Vorgängers setzen, ohne große Innovationen zu wagen. Warum das dem Spiel aber gut bekommen kann, zeigt ein Interview mit den Entwicklern:

Was soll sich in der deutschen Version ändern?

Techland sieht sich deshalb gezwungen, eine speziell angepasste Version von Dying Light 2 nur für den deutschen Markt zu veröffentlichen.

Diese deutsche Version wird nur in digitaler Form erscheinen und als USK 18 eingestuft werden. Spieler können im Gegensatz zum Original weder neutrale NPCs töten, noch menschliche Gegner enthaupten oder zerstückeln.

Außerdem dürfen deutsche Spieler zunächst den Koop-Modus nur mit Mitspielern aus der eigenen Region nutzen. Die Entwickler wollen jedoch erreichen, dass diese Beschränkung so bald wie möglich aufgehoben wird.

Laut Aussage der Entwickler sollen die Änderungen in der geschnittenen Version weder Story, noch Spielfortschritt oder das grundsätzliche Gameplay betreffen. Dennoch will Techland weitere Versionen des Spiels bei der USK einreichen, in der Hoffnung, dass die finale deutsche Version sich noch weniger vom ungeschnittenen Spiel unterscheidet. Auch die deutschen Spieler sollen so das Spiel erleben, wie es sich die Entwickler vorgestellt haben .

Gerade, dass die Story des Spiels nicht verändert werden muss, ist eine gute Nachricht für alle Spieler, denn diese hat sich beim Anspielen von Dying Light 2 als verstecktes Highlight entpuppt:

Wie steht ihr zu den angekündigten Änderungen? Werden sie euch stören, oder könnt ihr ohnehin auf derartige Darstellungen von Gewalt in Spielen verzichten? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!