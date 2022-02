Dying Light 2 steckt nicht nur voller Zombies, sondern hat auch mit einigen Bugs zu kämpfen. Die meisten dieser Fehler sind zwar nicht schwerwiegend, doch ein Problem ist so fatal, dass sich Entwickler Techland sogar dazu gezwungen sah, ein offizielles Statement herauszugeben.

Der Death-Loop-Bug hat vielen Spielern den Spaß gehörig verdorben. Denn wer ein Mal in die Fänge dieses Fehlers gerät, kann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Story voranschreiten. Wie erklären euch, was genau das Problem ist, und was Techland dagegen unternehmen möchte.

Du kommst hier nicht (mehr) rein!

Im Laufe der Haupthandlung von Dying Light 2 besucht ihr einige Gebiete, die nur zeitweise betreten werden können, bis der Zweck des Schauplatzes im Sinne der Handlung erfüllt wurde. Danach sind diese Orte für immer vom Spiel abgeriegelt.

Das Problem ist also simpel und zugleich ärgerlich: Wenn Spieler aus irgendwelchen Gründen aus diesen Gebieten rausfliegen, konnten sie anschließend nicht mehr betreten werden. Dadurch konnte man die Handlung nicht weiterspielen, das Savegame wird mehr oder weniger unbrauchbar.

Die von Dying-Light-Spielern dokumentierten Auslöser für diesen Bug waren unter anderem das Beenden des Spiels, während die Zwischensequenz der Quest Übertragung läuft. Auch in einer Koop-Session konnte der Fehler entstehen, wenn sich der Gast innerhalb eines der zeitlich begrenzten Gebiete ausloggt, während der Host weitergespielt hat.

Deshalb reagiert nun auch Techland außerhalb der geplanten Patches mit einem ausführlichen Statement via Twitter. Denn natürlich muss so ein Problem schnellstmöglich behoben werden - und das ist es auch bereits.

Aber Moment, beim Thema begrenztes Gebiet klingelt was bei uns: Wusstet ihr, dass es ein ganzes Stadtviertel gibt, das ihr nur erreicht, wenn ihr eine bestimmte Entscheidung im Finale trefft? Alles dazu erfahrt ihr hier (Spoiler-Warnung!):

Savegames sollen durch Rollback-Tool gerettet werden

Wie das polnische Studio ausführt, wurde der Death-Loop-Bug bereits mit den Patches 1.0.4 und 1.0.5 beseitigt, doch natürlich müssen auch die bereits korrumpierten Speicherstände repariert werden. Man arbeite an einem entsprechenden Fix.

Außerdem plant man die Einführung einer Backup-Save-Funktionalität, die es Spielern ermöglichen soll, zu den wichtigsten Story-Entscheidungen zurückzuspringen und von dort aus weiterzuspielen. Dadurch müssten Betroffene des Death-Loop-Bugs zwar einen gewissen Fortschrittsverlust in Kauf nehmen, könnten aber dafür ihr Abenteuer fortsetzen.

Wenn ihr ebenfalls ein Opfer des Death-Loop-Bugs sein solltet, bittet Techland euch weiterhin um aktive Mithilfe, um dem Problem dauerhaft auf die Schliche zu kommen. Dafür könnt ihr euch an die Support-Abteilung des Studios wenden.

Bei so einer Meldung möchte man doch am liebsten einem Zombie den Hals umdrehen! Das könnt ihr sogar problemlos machen - dank des geheimen Star-Wars-Machtgriffs im Spiel. Falls ihr unseren Test zu Dying Light 2 noch nicht gelesen habt, werft doch einfach einen Blick in unser Video:

Ein Story-Blocker ist so ziemlich der schlimmste Bug, den man sich in Spielen vorstellen kann. Habt ihr bereits in anderen Titeln Erfahrungen mit solchen Fehlern gemacht und wenn ja, konntet ihr sie lösen? Teilt eure Erfahrungsberichte gerne in den Kommentaren mit uns!