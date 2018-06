Wie es sich für eine Fortsetzung gehört, soll in Dying Light 2 alles größer, besser und schöner werden. Dazu gehört auch die Spielwelt an sich. Die hat nämlich ordentlich zugelegt, viermal so groß ist die Welt im Vergleich zu Harran aus Dying Light 1 - selbst wenn man die Karte aus der Erweiterung The Following dazuzählt. Das bestätigte Entwickler Techland auf der E3 2018.

Trotz dieser gegenteiligen Diät soll Dying Light 2 keineswegs ein schaler, langweiliger Aufguss sein. Einige Gebiete sind von Infizierten überrannt und extrem gefährlich, andere Gegenden wurden dafür von den verschiedenen Fraktionen gesichert. Dadurch soll sich das Navigieren durch die Stadt abwechslungsreich und das Erkunden belohnend anfühlen.

Fraktionen stellen eine entscheidende, spielmechanische Neuerung in Dying Light 2 dar. Je nachdem, wen wir unterstützen, soll die Open World anders darauf reagieren und Auswirkungen direkt kommunizieren.

Nachts gibt's den besten Loot

Auch der Tag/Nachtzyklus eröffnet neue taktische Möglichkeiten, versprechen die Entwickler. Wie in Teil eins haben am Tag die Menschen noch einigermaßen die Oberhand, doch sobald die Sonnenkraft nachlässt, schlurfen mächtige Moderzombies aus ihren Verstecken und erschweren das Weiterkommen.

Wenn die wandelnden Toten jedoch in der Nacht ihre Unterschlupfe verlassen, können die Spieler versuchen, einzudringen und mächtige Ressourcen und Rohstoffe mitgehen zu lassen. Denn gerade da, wo die mächtigsten Infizierten leben, wartet auch der beste Loot.

Wer mehr wissen will, kann unsere Vorschau zu Dying Light 2 besuchen. GameStar-Redakteur Dimi konnte noch mehr Details direkt von der E3 aufschnappen und verrät, welchen Anteil Story-Spezialist Chris Avellone am Actionspiel hat.