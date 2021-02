Das Sci-Fi-Aufbauspiel Dyson Sphere Program vom chinesischen Entwickler Youthcat Studio ist wohl die größte Spieleüberraschung des noch jungen Jahres 2021. Der Titel verzeichnet aktuell bis zu 60.000 gleichzeitig aktive Spieler und 97 Prozent der über 12.000 Steam-Reviews empfehlen das Spiel - ziemlich starke Zahlen. Kein Wunder also, dass Dyson Sphere Program sogar das aktuelle Twitch-Phänomen Rust von der Spitze der Steam Charts verdrängt.

Das Early-Access-Spiel wurde von seinen Entwicklern in den vergangen zwei Wochen bereits mit allerhand Bugfixes versehen. Wie diese nun ankündigten, dürft ihr euch bald auf das erste richtige Inhaltsupdate freuen, das gleich drei vielgewünschte Features bringen soll.

Diese drei Features kommen bald

Gemeinsam mit den Patch Notes zum Early Access Patch 0.6.15.5666 veröffentlichte Youthcat eine Nachricht an die Spieler von Dyson Sphere Program: Die Entwickler seien begeistert von der großen Spielerzahl und hätten niemals damit gerechnet, 350.000 Verkäufe in der ersten Woche nach Release zu erzielen.

Im Moment sei man schwer damit beschäftigt, die von der Spielerschaft gefunden Bugs auszumerzen und an neuen Features zu arbeiten. Die ersten drei Neuerungen stehen bereits fest und sollen bis zum Beginn des chinesischen Neujahrsfestes am 11. Februar 2021 implementiert werden:

Schnellupgrades: Statt Gebäude und Förderbänder mühselig von Hand abzureißen und durch bessere Versionen zu ersetzen, könnt ihr die Upgrades in Zukunft einfach direkt auf die bereits vorhandenen Anlagen derselben Bauart platzieren.

Freie Tastenbelegung: Aktuell bietet Dyson Sphere Program überhaupt keine Möglichkeit, die Steuerung anzupassen. Mit dem kommenden Update soll sich das ändern, so dass ihr bald alle Hotkeys nach euren eigenen Wünschen frei belegen könnt.

Logistikmanagement: Die Logistik eurer Fabrik soll ein grundlegendes Managementsystem bekommen. Hiermit könnt ihr beispielsweise die maximale Transportreichweite von Gütern einstellen und die benötigten Ressourcen an bestimmten Stellen eurer Produktionsketten sehen. Die erste Version dieses Features soll aber noch ziemlich simpel ausfallen und im Laufe der weiteren Entwicklung verfeinert werden.

Tipps gesucht? Damit ihr für euren Einstieg in das Aufbauspiel bestens gerüstet seid, findet ihr bei GameStar Plus einen ausführlichen Einsteiger-Guide zu Dyson Sphere.

Das ist für die Zukunft noch geplant

Nach dem Ende der Neujahrsfeierlichkeiten will Youthcat eine offizielle Entwickler-Roadmap veröffentlichen, in dem alle kommenden Features verzeichnet sind. Als kleinen Vorgeschmack hat der Entwickler bereits drei zukünftige Inhalte verraten:

Kämpfe

Bau von Weltraumplattformen

Werkstätten

Ist Dyson Sphere Program etwas für euch? In unserer Spielvorstellung erklären wir, worum es im Aufbauspiel überhaupt geht und in unserem Early-Access-Test klären wir, warum das Spiel so gut ist.

Ein finales Releasedatum hat Dyson Sphere Program noch nicht. Laut den Entwicklern könnte es aber in ungefähr einem Jahr soweit sein, je nachdem, wie das Feedback der Spieler im Early Access ausfällt.