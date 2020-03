Schon seit Wochen hat das größte Event der Gaming-Branche, die E3 in Los Angeles, mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Nun hat sich also nur drei Monate vor der Messe auch der Creative Director verabschiedet. Das Team von Iam8Bit, dass bei der diesjährigen E3 im Hintergrund die Strippen ziehen sollte, verkündete über Twitter ihren Ausstieg:

It’s with mixed emotions that @iam8bit has decided to resign as Creative Directors of what was to be an evolutionary #E32020 floor experience. We’ve produced hundreds of gaming + community events and it was a dream to be involved with E3. We wish the organizers the best of luck.