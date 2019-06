Age of Empires 2 erstrahlt in neuem Glanz: Auf der E3 2019 hat Microsoft mit einem ersten Trailer demonstriert, wie die Optik des Spiels für die Definitive Edition verbessert wurde. Bislang gab es nur Age of Empires 2 HD, das zwar in höherer Auflösung lief, aber weniger an der grundlegenden Grafik verbesserte als die Definitive Edition.

