Die Age of Empires 2: Definitive Edition kommt! - Vorstellung auf E3

Nachdem der Vorgänge ja bereits 2018 seine Neuauflage bekam, stehen 2019 endlich Neuigkeiten zur Age of Empires 2: Definitive Edition an. Das 4K-Remaster wird im Rahmen der diesjährigen E3 auf der Microsoft-Pressekonferenz vorgestellt - also am Sonntag, den 9. Juni. Das verraten die Entwickler in einem offiziellen Posting.

Blöd für alle, die nicht in Los Angeles sind: Man wird das Spiel nur vor Ort auf der E3 zocken können. Im Rahmen des Hands-On-Events können Journalisten und andere Fachbesucher eine Demo ausprobieren. Die Definitive Edition will dabei vor allem drei Neuerungen illustrieren:

Überarbeitete 4K-Grafiken , vergleichbar mit der Aufhübschung der AoE-1-Neuauflage

, vergleichbar mit der Aufhübschung der AoE-1-Neuauflage Ein Soundtrack-Remaster , schließlich gehört die Musik zu den unvergesslichen Stärken von AoE

, schließlich gehört die Musik zu den unvergesslichen Stärken von AoE Vier neue Zivilisationen, die es im Original nicht gab

Außerdem wird erneut Werbung für Microsofts Age-Insider-Programm gemacht, bei dem man sich mit seinem Xbox-Live-Account anmelden kann. Teilnehmer können mit ein bisschen Glück als Playtester in bestimmte Beta-Pools gelangen, um »noch angekündigte Age-of-Empires-Projekte« anzuspielen. Laut Microsoft steht nach Age 2 ja noch die Definitive Edition von Age of Empires 3 an. Außerdem befindet sich Age of Empires 4 in Entwicklung.

Die Frage nach neuem Content ist übrigens gerade bei Age of Empires 2 spannend. Schließlich gibt es hier bereits ein HD-Remaster, das seit Jahren mit neuen Addons, Völkern und Updates versorgt wird. Hier könnte es durchaus passieren, dass die Definitive Edition im Prinzip gegen das eigene HD-Team konkurrieren muss. Wir halten euch natürlich im Rahmen unserer umfangreichen E3-Berichterstattung zu allem auf dem Laufenden.

