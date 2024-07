EA FC 25: »Was macht der Schiri?« - Fans rätseln über bizarre Szene im Reveal-Trailer

Jude Bellingham hat bei Real Madrid den Sprung zur Weltklasse geschafft - und aufs Cover von EA FC 25.

Der erste Trailer EA Sports FC 25 hat all das geboten, was man von einer Ankündigung zu einem EA-Fußballspiel erwartet: aufwendige Animationen, packende Emotionen und coole Musik – dieses Mal von Radiohead.

Nur Gameplay gab es bislang nicht zu sehen. Doch dafür wartete das Video mit einer Szene auf, die viele Fans ins Staunen versetzt. Der Grund dafür ist aber reichlich bizarr.

Missglückte Trailer-Szene sorgt für Lacher

Was ist passiert? Am besten schaut ihr euch den Trailer selbst an. Bei 1:14 Minuten seht ihr für ein paar Sekunden ein Fußballspiel aus der Sicht eines Stadionbesuchers.

2:06 EA Sports FC 25: Der erste Trailer zum FIFA-Erben überrascht mit kleineren Fußballmannschaften

Bei genauerem Hinsehen werdet ihr jedoch erkennen, dass diese Szene aus vielen Gründen überhaupt keinen Sinn ergibt:

Der Schiedsrichter sprintet mit Höchstgeschwindigkeit vom Ball weg.

Auch die Abwehrreihe rennt in Richtung des eigenen Strafraums, weg vom Ball, obwohl dort kein Spieler der Gegenmannschaft ist. Und wenn einer da wäre, stünde er ohnehin im Abseits.

Am Ende der Szene wird der Ball abgespielt, aber es sieht so aus, als würde er ins Aus geschlagen. Hinzu kommt eine sehr unnatürliche Flugkurve.

Auf Reddit diskutieren die Fans eifrig über diesen ungewöhnlichen Moment und reagieren mit einer Mischung aus Spott und Humor:

Der Schiri rennt weg, so wie wir es tun sollten.

Das muss ein Flitzer sein .

. Die Verteidiger der weißen Mannschaft machen auch alle einen auf Forrest Gump.

Lmaoo. Es ist nur ein Cinematic, aber wieso haben sie das nicht bemerkt?

Es ist wahrscheinlich eine versteckte Botschaft von einem der Angestellten, um uns zu sagen, dass wir uns aus dem Spiel verabschieden sollen, und ich denke, er hat nicht erwartet, dass das funktioniert.

Dass sich EA Sports zu dieser kuriosen Szene äußern wird, scheint ziemlich unwahrscheinlich. Womöglich wird die Stelle in den nächsten Tagen noch einmal überarbeitet.

Viel wichtiger ist aber ohnehin der Gameplay Trailer, der bessere Eindrücke aus dem kommenden Fußballspiel liefern sollte. Allzu lange solltet ihr nicht auf diesen warten müssen, im vergangenen Jahr erschien dieser drei Tage nach der offiziellen Ankündigung.