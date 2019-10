EA kehrt zurück auf Steam mit Jedi Fallen Order und EA Access

Die heiße Tasse mit Dampf hat es angedeutet, jetzt ist es offiziell: EA kehrt zurück auf Steam. Das passiert bereits in zwei Wochen mit dem Release von Star Wars Jedi: Fallen Order, das ihr auf Steam vorbestellen könnt.

Fallen Order wird aber nicht das einzige EA-Spiel, das auf Steam erscheint. In der offiziellen Mitteilung hat EA neben dem Star-Wars-Spiel auch von »andere große Spiele« wie Die Sims 4, Apex Legends, Fifa 20, Battlefield 5 und Unravel 2 gesprochen. Die erscheinen allerdings erst 2020 auf Steam.

Erstmals Abo-Service auf Steam

EA zieht nicht nur mit seinen Spielen ein, sondern auch mit seinem Abo-Service EA Access - dabei handelt es sich anscheinend jedoch nicht um Origin Access.

Kurzer Exkurs: Sowohl Origin Access als auch EA Access sind Abo-Services von EA, mit denen ihr gegen eine monatliche Gebühr Zugriff auf eine breite Palette an Spielen bekommt. Origin Access war bislang jedoch für Origin und damit PC reserviert, während EA Access für Konsole galt.

Die sogenannte Vault, die alle Spiele in diesem Abo-Service umfasst, ist in Origin Access jedoch wesentlich größer (230+ Spiele) als etwa auf Playstation (30+ Spiele). Wie umfangreich die Vault mit EA Access also letztlich auf Steam wird, muss sich noch zeigen.

Origin- und Steam-Spieler zocken zusammen

Weiterhin hat EA erklärt, dass ihr Multiplayer-Spiele zwischen Steam und Origin gemeinsam spielen könnt. Kauft ihr euch also beispielsweise Battlefield 5 auf Steam und habt einen Freund, der es sich auf Origin gekauft hat, dürft ihr euch dennoch gemeinsam auf die Schlachtfelder stürzen.

EA hatte sich 2011 von Steam getrennt und Crysis 2 exklusiv auf Origin veröffentlicht. Mittlerweile ist Cryteks Egoshooter auch auf Steam in der Maximum Edition verfügbar.

Mehr zu Steam: