Earthfall - Koop-Shooter im Stil von Left 4 Dead hat Release-Termin

Der Koop-Shooter Earthfall hat einen Release-Termin erhalten. Am 13. Juli 2018 erscheint die finale Version auf Steam, bisher befindet sich das Spiel noch im Early Access. Earthfall orientiert sich stark an Left 4 Dead, tauscht aber die Zombieapokalypse mit einer Alieninvasion. Euch erwarten also riesige Horden an außerirdischen Gegnern, die ihr mit bis zu drei Freunden über den Haufen schießt. Alternativ könnt ihr auch gemeinsam mit Bots kämpfen.

Die Entwickler von Holospark möchten mit Earthfall eine moderne Version von Valves Klassiker schaffen. Das wollen sie mit modernerer Grafik und zeitgemäßen Mechaniken wie Zielen über Kimme und Korn erreichen. Das Koop-Erlebnis steht dabei im Vordergrund, einen Versus- oder Suvival-Modus gibt es nicht. Stattdessen spielt ihr mehrere Kampagnen, die von einer durchgehenden Handlung begleitet werden.

Neben Standardaliens bekommt ihr es genretypisch auch mit spezialisierteren Versionen zu tun, die beispielsweise explodieren, mit Säure spucken oder euch packen und aus der Gruppe rausziehen. An zufälligen Punkten tauchen zudem Horden auf, um euch unter Druck zu setzen.

Schießeisen liegen nicht nur herum, ihr könnt sie auch aktiv mit 3D-Druckern anfertigen, die in manchen Gebäuden stehen. Damit euch die Aliens dort nicht überrennen, verstärkt ihr Eingänge mit Zäunen und modifiziert sie etwa mit Gasflaschen. So verbrennen eure Gegner, sobald sie eintreten wollen.

Momentan kostet Earthfall 14,99 Euro auf Steam. Bei Release heben die Entwickler den Preis auf 29,99 Euro an. Für die Deluxe-Version, die zusätzliche Skins enthält, zahlt ihr 39,99 Euro.