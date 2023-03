Trotz 86 Prozent positiver Steam-Wertungen: Gefeierter Shooter verschwindet bald für immer

Lemnis Gate ist am Ende: Der vielversprechende Ego-Shooter wird im Juli komplett abgeschaltet.

2021 wagte das Entwicklungsstudio Ratloop Games ein mutiges Experiment. Mit Lemnis Gate veröffentlichten sie einen Multiplayer-Shooter, der sich allerdings aufgrund einer Zeitreise-Mechanik fast schon wie ein Rundentaktik-Spiel anfühlt.

Offenbar war dieses Konzept allerdings zu experimentell, um eine große Spielerschaft anzuziehen. Wie Entwickler und Publisher Frontier jetzt auf Steam in einem kurzen Statement verkündeten, wird Lemnis Gate sehr bald komplett von Steam verschwinden und dann auch auf dem PC nicht mehr spielbar sein.

Selbst wenn ihr das Spiel in eurer Steam-Bibliothek habt, könnt ihr es bald nicht mehr starten. Was Lemnis Gate eigentlich ist, könnt ihr in unserer Preview nachlesen:

Verkaufsstopp und Abschaltung

In dem Statemant auf der Produkt-Seite vo Steam bedankt sich das Team bei allen Spielerinnen und Spielern, die Lemnis Gate in den letzten eineinhalb Jahren eine Chance gegeben haben. Aber eben auch, dass sie dieses ambitionierte Projekt nun nicht länger unterstützt werden kann. Dabei wurden zwei Termine genannt, die das Ende von Lemnis Gate einleiten.

11. April 2023: An diesem Tag wird Lemnis Gate nicht mehr verkaufr, weder auf Steam noch auf den Konsolen. Allerdings können all jene noch spielen, die den Shooter bereits besitzen.

Im Sommer werden dann allerdings auch die Server abgeschaltet. Danach können PC-Spieler überhaupt nicht mehr spielen, Konsoleros können zumindest noch in den lokalen Multiplayer starten.

Exakte Gründe für die Abschaltung werden nicht genannt, liegen aber auch auf der Hand. Lemnis Gate hat sich einfach nicht gut genug verkauft. Selten waren auf Steam mehr als 100 Spielerinnen und Spieler überhaupt online. Das ist natürlich dramatisch unterwältigend für einen Multiplayer-Shooter.

Shooter mit Potenzial

Die Abschaltung und die schlechten Verkaufszahlen sind umso bitterer, da Lemnis Gate eigentlich durchweg positiv aufgenommen wurde. Auf Steam steht der Shooter bei 86 Prozent positiven Bewertungen, von denen es allerdings auch nur 758 gibt. Die größte Kritik ist höchstens, dass zu wenige Leute spielen.

Auch von Kritikern wurde Lemnis Gate größtenteils positiv aufgenommen. Bei Metacritic steht das Spiel bei einer Gesamtwertung von 75 Punkten, wobei viele sehr renommierte Magazine eine 80er Wertung vergaben. Am Ende haben der mutige Ansatz und die positiven Reaktionen allerdings nicht gereicht, um Lemnis Gate zum Erfolg zu führen.