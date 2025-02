Einbrecher in Die Sims 4? Die Hinweise auf ein lang ersehntes Update verdichten sich

Die fiesen Langfinger könnten schon bald wieder unsere Nachbarschaften unsicher machen.

Im echten Leben hofft man ja für gewöhnlich, niemals die Bekanntschaft mit einem Einbrecher machen zu müssen. Sie klauen teures Inventar, machen Sachen kaputt und dann ist da auch im Anschluss noch der Ärger mit den Behörden - das mag niemand.

Zu Die Sims gehörten Einbrecher in den ersten drei Teilen hingegen zu einem guten Spielerlebnis dazu. In Die Sims 4 glänzten sie jedoch mit Abwesenheit, sehr zum Bedauern vieler Spielerinnen und Spieler. Aktuell geht aber das Gerücht um, dass sie schon bald zurückkehren könnten. Wann es so weit sein soll, und was ein Milchkarton damit zu tun hat, verraten wir euch jetzt.

Rückkehr der Einbrecher

Der letzte Patch für die Lebenssimulation hat neben Bugfixes auch ein Event mit sich gebracht, das »Gruß aus der Vergangenheit«-Event. Anlässlich des 25. Geburtstages der Reihe können seit dem 4. Februar ikonische Gegenstände aus vergangenen Sims-Teilen erspielt werden. Darunter war ein Milchkarton, der sehr verdächtig aussieht.

Der Sims auf dem Karton wirkt ziemlich verschlagen.

Die Beschreibung für dieses Deko-Objekt »Ein raffinierter Sim, kein Waschbär« in Kombination mit dem aufgedruckten Bild lässt viele vermuten, dass Einbrecher schon bald ihren Weg zurück in unsere Nachbarschaften finden könnten.

Darüber hinaus hat der bekannte Sims-Insider SimMattically auf Twitter/X in Aussicht gestellt, dass es bereits am 25. Februar so weit sein könnte:

Es wird gemunkelt, dass das Einbrecher-Update am 25. Februar livegehen könnte. Ein Hinweis darauf ist in der Roadmap für die Motherlode-Season zu finden.

Was uns am 25. Februar erwartet, bleibt noch ein Geheimnis.

Der Titel der Season ist zudem auf eine Anspielung auf einen beliebten Cheat, mit dem sich eine Menge Zaster in die Haushaltskassen spülen lassen. Thematisch würden diebische Elstern also ziemlich gut reinpassen.

Ob wir an diesem Tag wirklich wieder unsere Alarmanlagen scharfstellen müssen, können wir natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Wünschenswert wäre es allerdings.

Einbrecher gehörten in den ersten drei Hauptteilen der Reihe fest zum Inventar. Sie sind meistens nachts, wenn die Sims seelenruhig im Bettchen schliefen, in deren Heim eingedrungen. Hatte man kann eine Alarmanlage, haben sie klammheimlich Wertsachen in ihrem Sack verschwinden lassen und sind über alle Berge verschwunden.

Bisher konnte man das Lumpenpack nur per Mod in Die Sims 4 implementieren. Falls die Spekulationen stimmen, ist das aber bald Geschichte.