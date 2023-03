Gleich vierfach Gold für Elden Ring, das schafft kaum ein Spiel

Dass Elden Ring sowohl als Spiel, als auch unter kommerziellen Gesichtspunkten ein absoluter Tophit ist, wissen wir nicht erst seit gestern. Allerdings hat From Softwares Epos über die Zwischenlande im Schatten des Erdbaumes, nun die letzte Stufe zum Gaming-Olymp erklommen.

Es ist seit wenigen Tagen Träger der vier allgemein als bedeutendst anerkannten Awards der global vernetzten Spielebranche: Game Award, DICE Award, Golden Joystick Award und GDC Award. Letzterer gesellte sich erst kürzlich zu seinen Kollegen im Trophäenschrank im fernen Japan.

Erst das dritte seiner Art

Elden Ring ist erst das dritte Spiel, dem dieses Kunststück gelungen ist. Nur Skyrim und Zelda: Breath of the Wild konnten bisher jeweils all diese Awards auf sich vereinen.

Warum ist das so schwer? Für jede einzelne dieser Auszeichnungen muss eine jeweils individuell zusammengesetzte Jury überzeugt werden. Zudem muss es sich in deren Augen gegen die nach Fach- und Spielermeinung besten Titel des Jahres durchsetzen - vier Mal. Um das zu schaffen, muss ein Spiel enorm viele Qualitäten in sich vereinen und eine sehr breite Masse überzeugen können, siehe Skyrim, Breath of The Wild und nun auch Elden Ring.

Mehr zum irgendwann in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft erscheinenden Addon Shadow of the Erdtree oder einer inoffiziellen Fan-Erweiterung zu Elden Ring findet ihr bei uns natürlich auch:

Woran arbeitet From Software sonst noch? Abseits des (ersten?) DLCs zu Elden Ring ist in Japan derzeit ein neuer Teil zu einer Urserie des Entwicklers in der Mache: Armored Core.

Es folgen Gerüchte: Erscheinen soll der, während der Game Awards 2022 angekündigte Titel rund um Mechs sogar vor dem nächsten Kapitel in den Zwischenlanden. Diese Info basiert auf einem Bericht des englischsprachigen Mediums Exputor. Der Releasezeitraum für Armored Core 6: Fires of Rubicon soll September bis Oktober diesen Jahres sein. Das würde für alle Elden Ring Fans eine Wartezeit bis mindestens November 2023 bedeuten.

Aber Achtung: Weder zum Elden Ring DLC noch zu Armored Core 6 gibt es bisher einen offiziell bestätigten Releasezeitraum, geschweige denn genaue Termine.

Was meint ihr? Hat es Elden Ring verdient, auf eine Stufe mit Zelda: Breath of the Wild und Skyrim gestellt zu werden? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare!