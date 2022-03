Elden Ring Guide: Fundorte beider Schimmersteinschlüssel

Um den zweiten Legacy-Dungeon in Elden Ring betreten zu können, braucht ihr den sogenannten Schimmersteinschlüssel. Dieser ist aber äußerst gut versteckt und wird dazu auch von einem schlecht gelaunten Drachen verteidigt. Doch auch der Zauberer Thops sucht nach einem Schlüssel, weshalb wir euch auch gleich verraten, wo ihr diesen herbekommt und wie ihr die Quest von Thops abschließt.

Links von der Akademie befindet sich ein großer Geröllhaufen. Bevor ihr aber dorthin reitet, solltet ihr den Ort der Gnade nördlich davon aktivieren, ihr werdet es brauchen. Nähert ihr euch nämlich dem Fundort, werdet ihr schon den großen Drachen dort hausen sehen. Der Drache namens Smarag teilt ordentlich aus, weshalb ihr nicht zu schwach in den Kampf ziehen solltet.

Ihr könnt wahlweise aber auch an ihn heranschleichen, bis er aufwacht und dann zu dem hintersten Item rennen. Gebt bei diesem Versuch aber sicherheitshalber all eure Runen aus. Auch wenn ihr dann ganze 14.000 Runen und ein Drachenherz liegen lassen würdet. Nun könnt ihr das Tor durchlaufen und die Akademie betreten.

Reist zu dem Ort der Gnade Seeklippen und lauft links an den Burgmauern entlang, bis ihr die Kirche von Irrith erreicht. Dort findet ihr nicht nur eine kostbare Träne für eure Heiltränke, sondern auch den Zauberer Thops, der händeringend nach einem Schimmersteinschlüssel sucht.

Ihr könnt ihm aber nicht den ersten den ihr findet anbieten, da er euch diesen überlässt. Schöpft also alle Dialogoptionen aus und reist danach zur Akademie und kämpft euch solange durch bis ihr den ersten Boss Radagon besiegt. Dort aktiviert ihr den Ort der Gnade Forum der Debatte und lauft geradewegs nach Draußen zum Innenhof der Akademie.

