Niedlich statt tödlich: Ausgerechnet ein Elden-Ring-Dungeon wärmt gerade Spielerherzen

Liebe findet sich selbst an den dunkelsten Orten. Das beweist dieser zärtliche Golem in Elden Ring.

Elden Ring und dessen Addon Shadow of the Erdtree sind für vieles bekannt: knüppelharte Bosskämpfe, unzählige Geheimnissse in der Open World, Blut, Schweiß und Tränen. Aber liebevolle Streicheleinheiten? Das ist neu!

Ein Elden-Ring-Spieler hat nun aber genau diese liebevolle Geste auf Video festgehalten. Gestreichelt wurde aber nicht er selbst, vielmehr haben sich zwei Gegner richtig dolle lieb.

Can you pet the dog magma blob?

In vielen anderen Titeln lautet die alles entscheidende Frage, ob sich Hunde streicheln lassen - wir alle wissen, dass dieses Detail ein hervorragendes Spiel auszeichnet. In Elden Ring hingegen gibt es zwar keine streichelbaren Hunde (das Spiel ist trotzdem großartig!), aber dafür lassen sich die Feuerblobs liebkosen.

Der Reddit-User tamba98 hat einen Golem dabei beobachtet, wie er einem Feuerblob mit seiner großen Hand zärtlich durch das … Haar? streicht. Ach, seht doch einfach selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Golem lässt sich bei seiner wichtigen Aktivität auch nicht von dem glotzenden Spieler aus dem Konzept bringen. Was für ein Schicksal Golem und Blob nur Sekunden später ereilt hat, dürfte klar sein. Wer ist hier nun der Böse, hm?

Ich fühle mich schlecht, weil ich sie getötet habe

Die Kommentare unterhalb des Videos quellen natürlich über vor positiven Reaktionen. Viele freuen sich einfach darüber, dass auch in Elden Ring ab und zu Spuren von Freundschaft und Liebe zu finden sind.

Der User deathric gibt zerknirscht zu: Ich fühle mich schlecht, weil ich sie getötet habe . Aber auch andersherum wird ein Schuh draus: Der User borloloy wurde nicht von dem Hünen gestreichelt, ganz im Gegenteil: Derselbe Golem hat mich ungefähr acht Mal getötet.

weslourenco spricht vielen anderen Redditoren aus der Seele, wenn er schreibt:

Ich habe das gestern gesehen und fand es so niedlich. In einer Welt, die so grausam ist wie die Schattenlande, ist es wirklich schön, Kreaturen zu finden, die sich so sehr mögen, dass sie Zuneigung zeigen, also habe ich sie in Frieden gelassen.

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die beste Erweiterung, die From Software je gemacht hat!

Übrigens hat der Thread sogar noch anderweitig für Erstaunen gesorgt. Denn viele Spieler wussten offenbar nicht, dass man beim Benutzen des Teleskops raus- und reinzoomen kann. Oder um es mit den Worten des Users WallachianPsycho auszudrücken:

Ich komme mir gerade vor wie der Typ, der nach zwei Jahren herausgefunden hat, dass es [das Geisterpferd] Torrent gibt.

Grateful_Guerilla gibt den Unwissenden noch einmal ein kleines Tutorial an die Hand. Wir wissen zwar, dass ihr das nicht benötigt, aber … wir lassen es einfach mal da:

Liebe Befleckte: D-Pad ↑ Up zum Reinzoomen

D-Pad ↓ Down zum Rauszoomen Praise the sun.

Wir haben viele praktische Tipps rund um Shadow of the Erdtree für euch am Start. Nein, zum Thema Streicheln ist nichts dabei. Aber unsere interaktiven Karten helfen euch dabei, jedes noch so kleine Geheimnis der Schattenlande zu lüften. Und wenn ihr mal an einer Quest festhängt, steht euch unsere Komplettlösung mit Rat und Tat zur Seite.