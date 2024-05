Elden Ring: Spielerin besiegt alle Bosse auf Level 1, doch da fängt der Spaß erst an

Ein Level-1-Run ist schon schwer genug, aber davon gleich acht?

Erinnert ihr euch noch an MissMikkaa? Der Hund der Streamerin erlangte vor einiger Zeit Berühmtheit, weil er in ihrer Abwesenheit selbst ein bisschen Elden Ring spielte. Das funktionierte so gut, da die Schwedin das Spiel zu dem Zeitpunkt mit einer Tanzmatte durchspielte. Mit krassen Challenges kennt sie sich also bestens aus.

269 Stunden Elden Ring

MissMikkaa besiegte alle 165 Bosse des Spiels - ja, so viele gibt es wirklich - mit einem Charakter auf Level 1. Tatsächlich war das nur ein Teil der Herausforderung und eigentlich sogar der einfache. Hier feiert sie das Ende in einem Post auf X, ehemals Twitter:

Ihr Run endete nämlich erst mit dem Sieg über den Endboss im New Game Plus 7. Das bedeutet sie hat alle Bosse nicht nur ein, sondern achtmal bis hin zum höchsten Schwierigkeitsgrad auf Level 1 erledigt.

Zusätzlich verzichtete sie auf jedwede Art von Zauber oder Waffenfertigkeiten. Sie benutzte keine Wurfgeschosse, keine großen Runen und auch keine Geisterasche (beschworene Helfer).

Die insgesamt acht Durchläufe dauerten dann eben 269 Stunden. Das ist vermutlich mehr Zeit, als die meisten in Elden Ring überhaupt verbracht haben.

Trial and Error

Zwar hat die Streamerin einiges an Erfahrung mit Elden Ring, mit einem Level 1 Charakter auf maximalem Schwierigkeitsgrad sorgt allerdings jeder noch so kleine Fehler für den Game-Over-Bildschirm.

Allein in im NG+7 musste sie sich 2.145 Mal den Gegnern geschlagen geben. Ihr härtester Gegner war übrigens nicht der Spieler-Schreck Malenia - hier brauchte MissMikkaa nur 63 Versuche.

Als härtester Widersacher entpuppte sich das Gargoyle Duo im Aquädukt am Siofra. Erst beim 405 Mal gelang ihr der Sieg.

Die Streamerin sitzt übrigens bereits an ihrer nächsten Herausforderung, als Vorbereitung für den DLC Shadow of the Erdtree, wie sie sagt. Dieses Mal möchte sie das Spiel beenden, ohne Heilung zu benutzen.

An welchem Boss seid ihr am häufigsten gescheitert? Wie viele Stunden habt ihr in Elden Ring verbracht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.