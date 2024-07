Elden Ring: Ein Detail treibt die Fans in den Wahnsinn - und es sind nicht die Bosse

Die Regeln für das Betrachten der Map in Elden Ring gehen einigen Spielern ziemlich auf die Nerven.

Beim Spielen von Elden Rings DLC Shadow of the Erdtree ist einigen Fans wieder schmerzlich bewusst geworden, warum sie oftmals orientierungslos durch die Spielwelt irren. Schuld daran ist ein kleines Detail mit der Map - die lässt sich nämlich nicht öffnen, wenn Gegner euch um Visier haben.

»Alles nur, weil eine Krabbe mich schief ansieht«

In einem Reddit-Beitrag beschwert sich Nutzer Ok_Conflict_6260 darüber, dass er die Map nicht ansehen kann, wenn Gegner ihn anvisieren.

Im Beitrag heißt es: »Kann ich in Gottes Namen bitte die Karte ansehen, während eine Krabbe mich aus drei Kilometern schief ansieht. Ich will nicht die Schnellreise nutzen, ich will einfach nur wissen, wo zur Hölle ich bin.«

Was ist das Problem? Wenn ihr in Elden Ring Aggro von einem Gegner gezogen habt, dürft ihr nicht mehr die Karte öffnen. Da einige Monster auch aus großer Entfernung noch als aggressiv eingestuft werden, kann die Map länger nicht benutzt werden.

Wozu ist das gut? Das soll dazu dienen, dass ihr euch nicht einfach per Schnellreise aus einem Kampf stehlen könnt, schließlich ist Elden Ring ein Spiel von From Software und »einfach« steht nicht auf der Agenda.

Aber: Der Verfasser des Beitrags und auch viele Nutzer in den Kommentaren wollen gar nicht flüchten, sondern sich nur in die Spielwelt orientieren dürfen. Falls ihr wisst, wo ihr euch gerade befindet, könnt ihr unsere interaktive Karte auf dem Smartphone oder einem zweiten Bildschirm zur Hilfe nehmen.

Warum nicht einfach nur die Schnellreise deaktivieren?

Was nach der einfachsten Lösung klingt, ist kurioserweise bereits im Spiel enthalten, wie castielffboi in den Kommentaren erwähnt.

In Dungeons ist die Schnellreise deaktiviert, wenn der Boss noch lebt. Das ist erkennbar daran, dass die Orte der Gnade rot durchgestrichen sind. Es ist also im Spiel möglich, die Karte zu öffnen, ohne Zugriff auf die Schnellreise zu haben.

Übrigens könnt ihr euch mit dem Werkzeug Erinnerung der Gnade immer zu letzten besuchte Ort der Gnade zurück teleportieren. Ihr verliert dadurch jedoch alle Runen und ist daher als eine Art letzter Ausweg aus einem Dungeon zu sehen.

Eine Möglichkeit, die Gegner zurückzusetzen, ist das Beenden und Neuladen des Spiels. Ob sich das als nützlich erweist, hängt allerdings von den durch die eigene Hardware bedingten Ladezeiten ab.

Stört euch das Problem auch oder seid ihr der Meinung, die Spieler übertreiben hier? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.