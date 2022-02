Was lange währt, wird endlich gut - oder doch nicht? Ob Elden Ring wirklich einen neuen Höhepunkt für die populären Soulsborne-Spiele markiert, können Fans schon in wenigen Tagen selbst herausfinden: Am 25. Februar könnt ihr euch wieder von zahlreichen Bossen verkloppen lassen und dabei sogar einen Mordsspaß haben.

Wir hatten bereits die Gelegenheit, Elden Ring ausführlich anzuspielen. Ob sich die vielen blauen Flecke gelohnt haben? Unser Fazit könnt ihr hier nachlesen:

Was ihr zum baldigen Release beachten solltet, fassen wir für euch in diesem Artikel zusammen. Egal ob es um die Möglichkeit geht, das Spiel vorab herunterzuladen, oder über welche Boni sich Vorbesteller freuen dürfen - hier findet ihr alle Antworten.

Auf einen Blick:

Alle Infos zum Release von Elden Ring im Überblick

Preload: Kann ich Elden Ring schon vor dem Release herunterladen?

Noch nicht. Aber ihr müsst euch nicht mehr lange gedulden. Ab dem 23. Februar, also zwei Tage vor Release, können PC-Helden auch bereits die Leitung glühen lassen. Das gilt auch für PS5/PS4. Wer das Spiel für die Xbox besitzt, darf sogar jetzt schon den Download starten.

Größe: Wie viel muss ich herunterladen?

Sobald der Preload startet - oder ganz regulär am Releasetag -, werdet ihr euch bestimmt fragen, wie viel Platz sich Elden Ring auf eurem Rechner gönnt. Schließlich muss die neue Open World irgendwo gespeichert werden, und manch ein Boss ist auch ziemlich dick.

Wenn ihr aber auf eurem System knapp 60 GB freien Speicherplatz besitzt, seid ihr auf der sicheren Seite. Welche anderen Anforderungen euer PC erfüllen muss, damit ihr wenigstens flüssig ins Gras beißt, erfahrt ihr hier:

Uhrzeit: Ab wann kann ich endlich spielen?

Leider ist noch keine genaue Uhrzeit bekannt, ab der ihr euch ins Abenteuer stürzen könnt. Da Elden Ring auf dem PC nur via Steam erscheint, könnte es passieren, dass sich From Software an der üblichen Aktivierungs-Uhrzeit der Plattform orientiert - und das wäre erst um 19 Uhr deutscher Zeit.

Eventuell wird das Spiel aber auch früher freigeschaltet. Falls nicht, versüßen wir euch die Wartezeit mit einem weiteren Video, das euch mit noch mehr Gameplay und Infos versorgt:

Boni: Was bekommen Vorbesteller?

Wer Elden Ring vorbestellt hat, darf sich über einige besondere Preorder-Boni freuen. Die variieren je nachdem, welche Edition ihr gekauft habt:

Standard (Steam) und Launch-Edition (physisch): Abenteurerhandbuch (Info-Sammlung im Spiel mit Tipps), Bonusgeste

(Steam) und (physisch): Abenteurerhandbuch (Info-Sammlung im Spiel mit Tipps), Bonusgeste Deluxe (Steam): Abenteuerhandbuch, Bonusgeste + digitales Artbook und Soundtrack

Wer sich die bereits restlos vergriffene Collector's Edition bzw. Premium Collector's Edition sichern konnte, erhält selbstverständlich ebenfalls das Handbuch und die Geste. Artbook und Soundtrack sind ohnehin an Bord, jedoch nicht als Preorder-Boni, sondern in hochwertiger physischer Form.

Infos zum Spiel: Was gibt es sonst noch zu wissen?

So, jetzt seid ihr mit allem versorgt, dass es kurz vor dem Release von Elden Ring zu wissen gibt. Aber was ist mit dem eigentlichen Spiel? Welche Klassen gibt es? Wie funktioniert die Open World? Können wir die Sonne preisen? Alle Infos zum Spiel findet ihr in unserer Übersicht:

Jetzt heißt es Schwerter wetzen, Mana auffüllen und Ausdauersport betreiben, um bestmöglich für das Abenteuer im Zwischenland gerüstet zu sein.

Wartet ihr bereits ungeduldig auf Elden Ring? Auf welchen Aspekt des Spiels freut ihr euch am meisten und welchem Part steht ihr noch skeptisch gegenüber? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!