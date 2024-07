Elden Ring: Spieler will Entwickler verklagen, weil das Spiel zu schwer sei

Zugegeben: Manche Gegner in Elden Ring sind so hart, dass man sie gern verklagen würde.

Dass FromSoftware-Spiele wie Elden Ring ziemlich hart sind, ist kein Geheimnis. Selbst der Studio-Chef hatte schon seine Probleme beim Durchspielen seines eigenen Titels. Jetzt hat ein Spieler allerdings die Theorie, dass hinter dem hohen Schwierigkeitsgrad weitaus mehr als eine bloße Spielherausforderung steckt und wirft dem Studio eine wirre Verschwörung vor.

Bizarre Schwierigkeits-Verschwörung?

Auf dem kontroversen Imageboard 4chan hat ein User behauptet, FromSoftware zu verklagen, weil das Spiel aufgrund seiner Schwierigkeit den Spielerinnen und Spielern Inhalte vorenthalte. Auf Twitter kann man die dubiosen Postings sehen:

In seinen 4chan-Einträgen spricht der User davon, dass wir bisher lediglich die Hälfte von Elden Ring und anderen FromSoftware-Spielen erschlossen hätten. Der versteckte Inhalt sei selbst für die talentiertesten Spielerinnen und Spielern nicht erreichbar. Aus diesem Grund werde er das Studio Ende September vor Gericht mit seinen Vorwürfen konfrontieren.

Aber wie kommt er darauf? Er begründet seine Vermutung damit, dass die Entwickler immer wieder kleine Hinweise streuen würden, die auf geheime Spielinhalte hindeuten sollen. Darunter fallen beispielsweise Darstellungen eines »Ninja Genichiros« in einem Sekiro Art Book. Dass es sich dabei lediglich um Concept-Art handelt, will der 4chan-User nicht als Gegenargument gelten lassen. Für ihn häufen sich die Indizien zu sehr.

So seien neben diversen FromSoftware-Titeln seit 38 Jahren auch NES-Spiele von dieser Handhabung betroffen. Dataminer seien nie in der Lage gewesen, handfeste Beweise für diese Theorie zu finden, weshalb sie sich bis heute nicht eindeutig belegen lasse, was schon eine sehr gewagte These ist.

Diese Geheimnisse in Elden Ring: Shadow of the Erdtree können wir euch jedenfalls offenlegen:

9:47 6 Geheimnisse im DLC zu Elden Ring, die uns überrascht haben!

Das sind die Reaktionen im Internet

Alles in allem wirken die Ausführungen ziemlich bizarr und viele Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer vermuten hinter der Aktion entweder ein Troll-Posting oder jemanden, der ziemlich desillusioniert ist.

Justin Leeper antwortet unter dem Twitter-Post:

Als Narrative Designer habe ich Unmengen von Texten zu Hintergrundgeschichten, Lore und Biografien geschrieben. Sie sollen Autoren helfen, einen Kontext zu schaffen und Design- und Kunstentscheidungen zu treffen. Die Spieler werden sie nie zu Gesicht bekommen - oder den Großteil der Concept-Art. Diese Person hat keine Ahnung vom Erschaffen oder davon, wie Spiele gemacht werden.

Twitter-User Augment_GEAR vermutet:

Es könnte tatsächlich wahr sein, aber nur für ihn

Andere nehmen es mit Humor, wie Twitter-User karlgerm:

Wenn ihr im Basisspiel tief genug in eine Höhle geht, kommt ihr auf der anderen Seite in Sonic Adventure 2 Battle heraus.

Es mag stimmen, dass es in Elden Ring viele Geheimnisse zu entdecken gibt, allerdings wirkt das beschriebene Ausmaß sehr extrem. Ob die Behauptungen am Ende juristisch standfest sind und wie eine Gerichtsverhandlung ausgehen würde, bleibt für den Moment offen. FromSoftware hat sich jedenfalls noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Was denkt ihr über diese Theorien? Könnte da etwas dran sein oder haltet ihr das Ganze für Unsinn? Schreibt es in die Kommentare!