Ihr findet Elden Ring schwer? Selbst der Studio-Chef muss sich durch seine eigenen Spiele kämpfen

Shadow of the Erdtree verlangt wie auch das Hauptspiel den Spielern - und seinem Schöpfer - einiges ab.

Spiele aus dem Hause From Software sind bekanntermaßen wegen ihres hohen Schwierigkeitsgrads eine echte Herausforderung. Selbst Studio-Chef Hidetaka Miyazaki musste, um Elden Ring in Vorbereitung auf Shadow of the Erdtree noch mal durchzuspielen, alle Register ziehen.

Release-Vorbereitungen beim Elden-Ring-Boss

Im Gespräch mit dem britischen Guardian verrät Miyazaki, wie er sich auf eine anstehende Veröffentlichung vorbereitet:

In der Zeit vor der Veröffentlichung eines Spiels bin ich sehr praktisch veranlagt und spiele es so oft wie möglich. Aber nach der Veröffentlichung möchte ich es nicht mehr anfassen, weil ich weiß, dass ich entweder Dinge finden werde, die ich vergessen habe, oder Probleme, die mich stören werden.

Im Vorfeld zum Release von Shadow of the Erdtree spielte Miyazaki noch einmal die Hauptgeschichte von Elden Ring durch, was ihm nicht allzu leicht fiel:

[...] ich bin ziemlich schlecht in Videospielen, also war mein Ansatz oder Spielstil, alles zu nutzen, was mir zur Verfügung steht, jede Unterstützung, jedes bisschen Hilfe, die das Spiel bietet, und auch all das Wissen, das ich als Architekt des Spiels habe. Die Freiheit und die offene Welt von Elden Ring haben vielleicht die Einstiegshürde gesenkt, und ich bin vielleicht derjenige, der als Spieler am meisten davon profitiert, mehr als jeder andere.

Der Studio-Chef muss also jede Hilfe nutzen, um durch seine eigenen Spiele zu kommen. Daraus folgt für ihn jedoch nicht, dass sie zu schwer sind.

Der Schwierigkeitsgrad ist essentiell

In einem früheren Interview erklärt Miyazaki, dass der Schwierigkeitsgrad ein fundamentaler Bestandteil der Spielerfahrung ist.

Er ist sogar der Meinung, »es würde das Spiel kaputt machen«, wenn es leichter wäre. Elden Ring und auch andere From-Software-Spiele würden ohne die Herausforderung keinen Spaß machen.

Allerdings gab es kurz nach dem Release von Shadow of the Erdtree durchaus Kritik am Schwierigkeitsgrad, beispielsweise in den Steam-Rezensionen. From Software reagierte auch mit einem Patch, der gerade den Anfang des DLCs etwas vereinfacht. Was dort kritisiert wurde und welche Änderungen der Patch mit sich brachte, erfahrt ihr in den Artikeln, die oben in der Box verlinkt sind.