»40 Euro und keinen Cent mehr!« Elden-Ring-Fans können kaum glauben, wie groß Shadow of the Erdtree ist

Wer Elden Ring komplett abklappern möchte, ist ein ganzes Weilchen beschäftigt.

Elden Ring macht keine halben Sachen. Hat es noch nie - und auch der DLC Shadow of the Erdtree sorgt aktuell mit seinem Umfang sowie dessen Inhalt für Begeisterungsstürme. Auf Metacritic sahnt die Erweiterung eine Topwertung nach der anderen ab; und auf Reddit wird emsig diskutiert, wie viel Substanz in diesem Spiel steckt. Doch mehr noch als das: Was für ein schönes Signal Elden Ring (mal wieder) für den Rest der Gaming-Branche sendet.

Konkret drehen sich die Diskussionen um ein Video von Fextralife. Fextralife gilt nicht nur als die Guide-Plattform für sämtliche Souls-Spiele (neben uns natürlich hehe), sondern publiziert auch auf Twitch und YouTube haufenweise Content zu Elden Ring und Shadow of the Erdtree. So zum Beispiel jüngst ein Fazit zu Shadow of the Erdtree nach über 120 Stunden Spielzeit:

95 neue Waffen?

In besagtem Video werden gegen Ende sämtliche Inhalte aufgelistet, die das Addon laut Fextralife auffährt:

8 neue Waffenklassen

95 neue Waffen

10 neue Schilde

39 neue Talismane

14 neue Zaubersprüche

28 neue Anrufungen

20 neue Geisteraschen

25 neue Kriegsaschen

30 neue Rüstungssets

Außerdem bietet der DLC noch neue Verbrauchsgegenstände und craftbare Items. Eine ordentliche Palette, die auch unser GameStar-Test zu Shadow of the Erdtree bestätigt: Wer den DLC komplett durchspielen möchte, sollte für das neue Gebiet etwa 40 Stunden einplanen.

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die beste Erweiterung, die From Software je gemacht hat!

Viele Jubelrufe auf Reddit

Auf Reddit bejubeln die Leute entsprechend From Softwares Stoßrichtung. Miyazaki spendiere den Leuten hier quasi ein komplettes Spiel im Spiel, das Addon werde nirgendwo übertrieben angepriesen - im Gegenteil: Dieses Addon bietet mehr als viele Vollpreisspiele, koste aber bloß 40 Euro. So User Dubbs09:

40 Dollar. Keinen Cent mehr. - Miyazaki. Reddit-User Dubbs09

Miyazaki habe Shadow of the Erdtree in puncto Umfang vor Release mit dem Areal Limgrave aus dem Hauptspiel verglichen. In Wahrheit sei der DLC viel, viel größer, goutieren die Fans.

Schon vor Release zeichnet sich also ab: Shadow of the Erdtree wird für viele Leute wahrscheinlich ein ähnlich starkes Signal sein wie das Hauptspiel vor zwei Jahren. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass die Community ein faires Angebot ohne falsche Versprechungen, gestreckte Inhalte oder versteckte Kostenfallen immer noch sehr zu schätzen weiß.