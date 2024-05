Die große GameStar Black Edition zu Elden Ring und Shadow of the Erdtree - ab in die Zwischenlande!

Es soll Menschen geben, die Angst vor den Spielen von Fromsoftware haben. Nicht nur (aber schon auch) wegen der gruseligen Monster, den düsteren Umgebungen und den kryptischen, oft wirren Storys. Vor allem aber wegen des knallharten Schwierigkeitsgrads und den teils undurchsichtigen Spielmechaniken. Fromsoftwares Superhit Elden Ring ist schließlich ein Paradebeispiel für das berüchtigte Genre der Soulslikes. Und ich gebe zu: Ich bin einer von diesen ängstlichen Leuten.

Damit ist jetzt aber Schluss! Denn wir nehmen die Erweiterung Shadow of the Erdtree zum Anlass, eine extradicke Black Edition zu Elden Ring und seiner Erweiterung zu präsentieren. Damit traue dann sogar ich mich in die Zwischenlande

164 Seiten Licht in der Düsternis

Wir leveln euch schnell hoch und leiten euch durchs Hauptspiel zu dem Punkt, ab dem ihr in den DLC könnt.

Auf über 160 Seiten nehmen euch unsere erfahrenen Autoren mit in die düstere Welt von Elden Ring und seiner Erweiterung. Wenn ihr einen wahrlich vollendeten Run hinlegen und auch im Erdtree-DLC keine Anspielung und keinen Rückbezug verpassen wollt, haben wir für euch den ultimativen Fahrplan durch sämtliche Quests des Hauptspiels. Damit entgehen euch keine NPC-Geschichten und sonstige Story-Details mehr.

Keine bösen Überraschungen mehr

Wer sich mit unserem Guide-Heft verläuft und unvorbereitet in übermächtige Gegner rennt, ist wirklich selber Schuld.

Mit unseren umfangreichen, detaillierten Karten verpasst ihr nichts. Denn die zeigen nicht nur wichtige Locations, sondern vor allem auch die Fundorte von Schwertschlüsseln, Schmiedesteinen, Kriegsaschen usw.

Das große XXL-Doppelposter im Heft bringt euch auf der einen Seite große Übersichtskarten der Spielwelt (selbstverständlich mit allen wichtigen Orten) sowie natürlich ein stimmungsvolles Erdtree-Artwork.

Keine Angst, wir halten eure (Schwert-)Hand

Das Bundle lohnt sich gleich doppelt: Das Gratis-Epaper erscheint vor der Printausgabe und ein XXL-Poster ist auch dabei.

Die GameStar Black Edition zu Elden Ring und Shadow of the Erdtree lässt kaum einen Wunsch offen. Mit diesem dicken Sonderheft bekommt ihr:

164 Seiten zu Fromsoftwares Hit-Spiel und dessen Erweiterung

perfekter Run: Mit unserer Hauptspiel-Komplettlösung verpasst ihr keine Quests und NPC-Storys

Erdtree-DLC erklärt: so funktionieren neue Waffengattungen und Mechaniken

detaillierte Karten: Hier findet ihr Schwertschlüssel, Schmiedesteine, Kriegsasche usw.

Turbo-Leveln: Die besten Spots und Items zum Runen-Farmen

Power-PvP: Mit unseren Guides haut ihr jeden um

XXL-Doppelposter

Das Heft gibt’s wie gewohnt am Kiosk oder im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Apropos: Damit auch wirklich aktuelle Infos im Heft stehen, arbeiten wir bis zuletzt an den Artikeln – Vorbesteller bekommen ihr Sonderheft-Epaper so schnell wie möglich. Mit viel Glück (und wenn uns Fromsoftware die Erweiterung wie geplant vorab zur Verfügung stellt) könnt ihr ein paar Tage nach Release von Shadow of the Erdtree (21. Juni 2024) loslegen. Die gedruckte Version der Black Edition folgt für Vorbesteller dann ca. zehn Tage später und liegt ab dem 19. Juli 2024 auch am Kiosk.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen!