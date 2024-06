Elden Ring: Für den DLC wollen die meisten nicht nochmal von vorne leiden

Shadow of the Erdtree erscheint schon bald. So startet ihr in die Erweiterung.

Radahn, Maliketh, Mohg und Malenia: In Elden Ring gibt es zahlreiche Bossgegner, die vielen Spielerinnen und Spielern das Fürchten gelehrt haben. Zum Release von Shadow of the Erdtree stellt sich deshalb jetzt die Frage: Sollte ich einen neuen Durchgang wagen und mich den Bosskämpfen noch einmal stellen, oder einfach mit einem bestehenden Spielstand weitermachen?

Wie eure Antwort darauf ausfällt, wollten wir von euch in unserer Umfrage wissen. Und die meisten von euch sind sich schon ganz sicher, was sie machen.

So habt ihr abgestimmt

Über die Hälfte von euch (52 Prozent) will sich nicht noch einmal durch das Hauptspiel kämpfen und spielen mit ihrem bestehenden Charakter weiter. Dagegen möchte ein Drittel von euch (33 Prozent) das Spiel noch einmal komplett erleben und erstellt einen ganz neuen Spielstand.

Deutlich in der Minderheit (9 Prozent) sind diejenigen von euch, die sich beim Abstimmen noch für keine der beiden Optionen entschieden hatten. Bis zum Release bleibt euch allerdings nicht mehr viel Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Die wenigsten von euch (4 Prozent) starten schließlich als komplette Neuanfänger und haben zuvor noch nie Elden Ring gespielt.

Die meisten von euch nutzen einen ihrer bestehenden Spielstände, um Shadow of the Erdtree zu spielen.

Warum die Entscheidung für oder gegen einen neuen Charakter so schwer fallen kann, fasst Dyntheos zusammen:

Das ist halt die Frage ... Habe nach Erscheinen glaube ich 80 Stunden versenkt und es nicht durchgespielt, und keine Ahnung mehr, wer und wo ich bin, und was ich mache. Am liebsten würde ich von vorne anfangen, aber nochmal so lange spielen?

Ganz sicher sind sich dagegen schon Win32netshadow und Shadow12, denen es schon gereicht hat, sich einmal durch das Hauptspiel zu kämpfen:

Omg, das ganze Leid von vorne? Nein Danke ^^ Win32netshadow

Ne, auf keinen Fall. War mir schon anstrengend genug, gegen die Elden-Bestie und die letzten Bosse zu kämpfen. Shadow12

Wenig Sinn ergibt es auch für shaki, einen neuen Charakter anzufangen. Schließlich hat er wohl schon wirklich alles im Hauptspiel gesehen:

Ich bin jetzt bei 491,8 Stunden Spielzeit mit drei Charakteren auf Stufe 90, 125 und 150 aufgrund von PVP und letzteres für NG+. Ich kenne jeden Winkel, Boss, Build und alle Enden in Elden Ring in- und auswendig. Besitze jedes Item mehrfach und teilweise die maximale Stückzahl. Besser vorbereitet für Shadow of the Erdtree kann man kaum sein. Ein Neustart kommt daher einfach nicht mehr infrage.

Für HorstHermann gibt es dagegen einen einfachen Grund, der für einen neuen Durchgang spricht:

Ja, aber den [neuen Durchgang] habe ich schon vor ein paar Wochen begonnen, macht ja eh Sinn sich vorher noch einmal mit dem Spiel aufzuwärmen.

Ein bisschen Übung schadet auf keinen Fall, denn Shadow of the Erdtree ist nicht nur unheimlich gut, sondern auch noch schwerer als das Hauptspiel:

Was genau die erste und einzige Erweiterung so großartig macht, lest ihr in unserem ausführlichen Test. Warum nicht nur Testerin Elena, sondern auch Natalie von Shadow of the Erdtree so begeistert ist, erzählt sie euch dagegen im Podcast. Ein bisschen Vorbereitung auf die Story gibt es dagegen in unserem Lore-Artikel: Wir erklären euch, wer Miquella ist und welche Rolle er in der Erweiterung spielen könnte.