Paradox löst sein 5 Jahre altes Versprechen an die Spieler seines fast vergessenen Mafia-Spiels ein

Das Mafia-XCOM Empire of Sin schlägt mit Hunt for Aurora tatsächlich noch sein finales Kapitel auf.

Völlig überraschend hat Paradox Interactive den letzten, lange verloren geglaubten DLC für das Mafia-Strategiespiel Empire of Sin angekündigt. Fünf Jahre nach dem ursprünglichen Release und der Einstellung der großen Post-Launch-Pläne erscheint mit The Hunt for Aurora nun doch noch die versprochene Inhaltserweiterung.

Sie wird bereits in der kommenden Woche, am 24. Juni 2025, für alle Besitzer des Hauptspiels veröffentlicht.

Ein unerwartetes Comeback

Die Informationslage zu »The Hunt for Aurora« ist aktuell noch sehr dünn. Der Titel selbst deutet womöglich auf eine story-getriebene Jagd nach einer mysteriösen Person hin, was auf eine neue Kampagne oder eine Questreihe für den Sandbox-Modus hindeuten könnte. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Abseits des Namens und des Veröffentlichungsdatums gibt es keine handfesten Details zu neuen Spielmechaniken, Charakteren oder gar einer Überarbeitung bestehender Systeme. Die entscheidenden Fragen bleiben also vorerst unbeantwortet.

Die Ankündigung schlägt im Paradox-Forum dennoch hohe Wellen, gerade weil Empire of Sin eine bewegte Vergangenheit hat.

Das von John Romero und seinem Team entwickelte Strategiespiel startete 2020 mit großen Ambitionen, wurde jedoch von einem durchwachsenen Echo und technischen Schwierigkeiten begleitet. Die ursprünglich geplanten, umfangreichen Inhalte nach dem Launch, für die es sogar einen Expansion Pass gab, wurden schließlich eingestellt.

Nach der letzten großen Erweiterung »Make It Count« im Jahr 2021 wurde es still um das Mafia-XCOM. Es galt weithin als abgeschlossen, und die Entwickler von Romero Games widmeten sich neuen Projekten. Dass Paradox nun, fünf Jahre später, doch noch ein finales Kapitel liefert, ist durchaus eine der größten Überraschungen des bisherigen Spielejahres.

Solltet ihr also nach all den Jahren wieder Lust auf das Chicago der 1920er verspüren, dann lohnt es sich, in den kommenden Tagen die offiziellen Kanäle von Paradox genau zu beobachten. Spätestens zum Release am 24. Juni wird sich zeigen, was wirklich in der Erweiterung steckt und ob euch hier mehr erwartet als nur ein kleines Abschiedsgeschenk.