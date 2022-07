Die Enderal-Macher können Rollenspiele, kündigen jetzt aber was ganz anderes an

Enderal dürfte vielen Spielerinnen und Spielern in Deutschland ein Begriff sein. Unter dem Namen SureAI entwickelte ein Team die Total Conversion für Skyrim (und zuvor auch für Oblivion), die mit ihrer herausragenden Story für Aufsehen sorgte.

Und das Ergebnis überzeugt: In unserem Test schrammte die kostenlose Mod wegen kleinerer technischer Schwierigkeiten nur knapp an der 90er-Wertung vorbei.

146 18 Enderal: Forgotten Stories im Test Die beste Skyrim-Mod wird noch besser

Nach dem Erfolg von Enderal machte sich SureAI auch daran, unabhängig ganz neue Spiele zu entwickeln. Mit Dreadful River wurde nun ein weiterer Titel angekündigt, der sich von den Rollenspiel-Wurzeln weit entfernt.

Was ist Dreadful River?

In Dreadful River fahrt ihr mit einem Floß einen Fluss hinab. Was zunächst idyllisch klingt, wird aber alles andere als eine friedliche Fahrt. Immer wieder lauern euch Gegner auf, um euch zu überfallen: seien es Zauberer, Bogenschützen oder Speerwerfer. Ihr müsst dabei eure Kämpfe weise wählen und euer Gefährt geschickt verteidigen. Denn stirbt eure Mannschaft, beginnt ihr das Spiel von vorne.

Damit das Roguelike nicht langweilig wird, sollen der Verlauf des Flusses und die anzutreffenden Orte und Gegner bei jedem Durchlauf wechseln. Dazu kommen Wettereffekte und ein Tag- und Nachtzyklus. Während eurer Reise könnt ihr zudem neue Mannschaftsmitglieder verschiedener Klassen anheuern und euer Boot verstärken. Außerdem sammelt ihr nützliche Gegenstände von besiegten Gegnern auf. So sollen sich eure Überlebenschancen verbessern.

Neben den Kämpfen wird auch die Erkundung eine Rolle spielen. So entdeckt ihr Mysterien an den Ufern des Flusses. Die sind aber wohl nicht von Anfang an Teil der Early-Access-Version.

Wann wird das Spiel veröffentlicht?

Dreadful River soll Ende 2022 im Early Access erscheinen und war davor bereits seit mehr als einem Jahr in Entwicklung. Bis zur Veröffentlichung der Vollversion, die nach einem weiteren Jahr geplant ist, soll sich dann noch viel tun. Das Spiel soll um viele neue Inhalte und Features erweitert werden, wie etwa:

Zusätzliche Freunde und Feinde, neue Variationen der Gegner sowie Fraktionen

Neue Wassergefährte und Upgrades, mehr Gegenstände zum finden und kaufen

Landungen entlang des Ufers, um mysteriöse Orte zu erkunden

Einführung von Jahreszeiten, die neue Herausforderungen mit sich bringen

Sich verzweigende Flussführungen und weitere Umgebungen

Siedlungen und Städte, in denen ihr Quests erhaltet

Während sich Dreadful River dem Relase nähert, ist übrigens noch ein weiteres unangekündigtes Projekt bei SureAI in Entwicklung. Was das wohl wird?

Was haltet ihr nach einem ersten Blick von Dreadful River? Wollt ihr mehr über das Spiel erfahren oder könnt ihr mit Roguelikes überhaupt nichts anfangen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!