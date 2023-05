Dieses Endzeit-Actionspiel kommt aus dem Nichts und mischt The Last of Us mit Red Dead

Western ist keine zeitliche Epoche, sondern eine Einstellung.

Zwar wird ein Undead-Nightmare-DLC für Red Dead Redemption 2 wohl nicht mehr kommen, das bedeutet aber nicht, dass ihr auf euer dystopisches Western-Abenteuer verzichten müsst. Denn mit Nobody’s Left kommt ein Endzeit-Actionspiel, das auf dem ersten Blick ein gemeinsames Kind von The Last of Us und Red Dead Redemption sein könnte. In diesem Artikel erzählen wir euch, was es mit dem Spiel auf sich hat.

Was ist Nobody’s Left?

Auch wenn der Entwickler seit knapp zwei Jahren auf seinem YouTube-Kanal in regelmäßigen Abständen Videos über den aktuellen Stand von Nobody’s Left veröffentlicht, erregte das Spiel bisher kaum größere Aufmerksamkeit. Durch einen neuen Trailer hat sich das allerdings geändert:

1:55 Nobody's Left sieht aus wie eine Mischung aus The Last of Us und Red Dead Redemption

Schrecklich viel wissen wir über das Spiel noch nicht. Auch der iranische Ein-Mann-Entwickler Madrain Studio ist ein unbeschriebenes Blatt. Hier sind die wichtigsten bekannten Informationen über Nobody's Left im Überblick:

Handlung: Ihr schlüpft in die Rolle eines Kopfgeldjägers, der in einer postapokalyptischen Nachkriegsstadt um sein Überleben kämpft. Laut Entwickler soll es auch eine emotionale Story geben. Durch eine Menge Easter-Eggs sollen Spielerinnen und Spieler außerdem Informationen über die Kultur des Spiels erfahren. Damit ist vermutlich die Kultur der Zivilisation in der Vorkriegszeit gemeint.

Gameplay: Bei Nobody’s Left handelt es sich genau wie bei The Last of Us und Red Dead Redemption um einen Third-Person-Shooter. Einen sehr wichtigen Teil des Gameplays macht das Schleichen aus. Laut Entwickler werden Spielerinnen und Spieler häufig kaum in der Lage sein, jede Herausforderung frontal zu klären. Ins Auge fällt der hohe und immersive Gewaltgrad, sowohl bei Schusswaffen als auch beim Nahkampf.

Gibt es Zombies? Ob es flächendeckend Zombies oder Mutanten wie in The Last of Us oder Undead Nightmare geben wird, ist noch nicht sicher bekannt. Im Trailer hat man auf jeden Fall ein menschenähnliches Wesen gesehen, das auf allen Vieren durch eine Tür rennt. Daher wird man es wohl nicht ausschließlich mit menschlichen Gegnern zu tun bekommen.

Auch wenn die Entwicklung schon recht weit fortgeschritten zu sein scheint, gibt es noch keine Informationen zu einem Releasedatum. Das Spiel soll für den PC und Konsolen erscheinen. Hier könnt ihr das Spiel eurer Steam-Wunschliste hinzufügen.

Freut ihr euch auf Nobody's Left und was wünscht ihr euch für das Spiel? Habt ihr irgendwelche Befürchtungen? Findet ihr es beeindruckend, dass Madrain Studios nur aus einer einzigen Person besteht? Hättet ihr lieber einen Undead-Nightmares-DLC für Red Dead Redemption 2 bekommen? Schreibt's in die Kommentare!