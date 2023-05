Die Story von Red Dead Redemption 2 steckt voller Überraschungen.

Westernfreunde, zückt heute lieber euer fein besticktes Stofftaschentuch als den Revolver. Einem Fan von Red Dead Redemption 2 fiel nämlich erst nach dem siebten Durchspielen ein besonders beklemmendes Detail in der Handlung auf. Es zeigt, wie eng die Handlung des ersten und zweiten Teils (der eigentlich ein Prequel darstellt) miteinander verwoben ist.

Ein Wort der Warnung: Spoiler. Falls ihr Red Dead 2 und den Vorgänger noch nicht gespielt habt, folgen jetzt Story-Elemente, die ihr womöglich noch selbst erleben möchtet. Da das jetzt auch aus dem Weg ist, legen wir los!

Um dieses tragische Detail geht es

Wer das Prequel Red Dead Redemption 2 und Red Dead Redemption durchgespielt hat, weiß um den tragischen Weg der Van der Linde -Bande. Im zweiten Spiel übernehmen wir ab einem bestimmten Zeitpunkt die Kontrolle über John Marston. Jener Charakter also, mit dem wir später im ersten Spiel weitermachen, bevor wir dann wiederum die Kontrolle über Johns Sohn Jack übernehmen.

Eine Szene am Ende von Red Dead 2 zeigt John und Abigail, wie sie auf einem Hügel stehen und über die Ranch Beecher's Hope blicken. Die Frau fordert John auf, sich um das Land zu kümmern und seinen Sohn Jack großzuziehen.

Einem Spieler fiel nun das tragische Detail auf: Der Ort, an dem sie stehen, ist nicht nur der Ort ihrer Heirat, sondern auch ihre letzte Ruhestätte. Dort befinden sich später, in Red Dead 1, die Gräber von John und Abigail Marston.

Dieses Detail gibt der Story einen weiteren, traurigen Ankerpunkt, der erst Jahre nach den Ereignissen von Red Dead 1 zum Tragen kommt. Wie für ein Prequel üblich, steckt Red Dead Redemption 2 voller solcher Verbindungen.

Auch Jahre nach Release tauchen immer neue Erkenntnisse und subtile Geheimnisse im neuesten Rockstar-Spiel auf, von denen manche immer noch nicht ganz verstanden wurden.

Habt ihr den Ort in Red Dead 2 wiedererkannt? Welche Geheimnisse haben euch persönlich am meisten überrascht? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.