Jemand verwandelt The Last of Us Part 1 in einen Ego-Shooter und das sieht ziemlich spaßig aus

Es ist alles eine Frage der Perspektive.

Der YouTuber Voyagers Revenge hat einen knapp zehn Minuten langen Trailer zu einer Mod veröffentlicht, mit der Naughty-Dogs Third-Person-Meisterwerk The Last of Us Part 1 in einen Ego-Shooter verwandelt und gerade entwickelt wird.

Wie sieht die Mod aus?

Die Mod erinnert an eine Mischung aus Dying Light und Far Cry. Besonders erfreulich ist, dass sie nicht nur grafisch beeindruckend aussieht, sondern allem Anschein nach auch bereits ziemlich flüssig läuft. Der Trailer gibt zwar keine Auskunft über einen Release-Termin, in Anbetracht des Gesehenen kann man aber auf eine baldige Veröffentlichung hoffen. Da durch den PC-Release alle Tore für kreative Mods geöffnet wurden, kann man gespannt sein, was in Zukunft noch auf uns zukommt.

The Last of Us machte in den vergangenen Wochen auch mit dem holprigen PC-Release des Remakes und der extrem erfolgreichen HBO-Serie Schlagzeilen. Weitere Infos dazu erhaltet ihr hier:

